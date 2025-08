Epstein-Komplizin Maxwell in weniger gesichertes Gefängnis verlegt

Minimale Sicherheitsvorkehrungen: Neues Gefängnis für Epstein-Komplizin Maxwell

Die Komplizin des verstorbenen US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, ist in eine Haftanstalt mit minimalen Sicherheitsvorkehrungen verlegt worden. «Wir können bestätigen, dass sich Ghislaine Maxwell in der Obhut des Bundesgefängnisamts in Bryan, Texas, befindet», erklärte ein Sprecher der US-Gefängnisbehörde am Freitag.

Maxwell verbüsst derzeit eine 20-jährige Haftstrafe und war zuvor in Florida inhaftiert. Einen Grund für die Verlegung nannte die Behörde nicht. Sie erfolgte jedoch eine Woche nach einer zweitägigen Befragung der Verurteilten durch den stellvertretenden US-Justizminister Todd Blanche – den früheren Anwalt von US-Präsident Donald Trump.

Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell. Bild: keystone

Nach Abschluss der Befragung gab Maxwells Anwalt David Markus vor Journalisten bekannt, sie habe «jede einzelne Frage beantwortet». Im Gegenzug für ihre Aussagen sei ihr jedoch keine Strafmilderung angeboten worden.

Epstein war einst ein mächtiger Investor mit Beziehungen zu hochrangigen Persönlichkeiten in den USA und im Ausland, darunter Trump. Die US-Justiz legte ihm schliesslich die Vergewaltigung junger Frauen und Mädchen zur Last, wegen seines Todes 2019 konnte er aber nicht vor Gericht gestellt werden. Nach Behördenangaben hatte der frühere Geschäftsmann in seiner New Yorker Gefängniszelle Suizid begangen.

Epsteins Ex-Freundin Maxwell wurde 2021 als Mitglied eines Sexhandelsrings verurteilt, weil die Britin über Jahre minderjährige Mädchen und junge Frauen für den sexuellen Missbrauch durch Epstein rekrutiert hatte. (sda/afp)