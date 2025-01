«Biodeutsch» ist das Unwort des Jahres 2024

Bereits seit 1991 weisen die Wissenschaftler so auf diverse problematische Formen des öffentlichen Sprachgebrauchs hin. Ziel der Initiative ist es, eine sprachliche Sensibilität in der Gesellschaft zu fördern.

Mit dem Wort werde «eine rassistische, biologistische Form von Nationalität konstruiert», teilte die Jury der sprachkritischen Aktion am Montag im hessischen Marburg zur Begründung mit. Der Ausdruck sei im vergangenen Jahr insbesondere in den sozialen Medien verstärkt verwendet worden, um «Menschen vor dem Hintergrund vermeintlich biologischer Abstammungskriterien einzuteilen, zu bewerten und zu diskriminieren». Mit der negativen Auszeichnung wollen die Sprachwissenschaftler der Philipps-Universität Marburg auf den problematischen Sprachgebrauch aufmerksam machen.

Weidel sagt, Hitler sei ein Linker gewesen – weshalb das Quatsch und entlarvend ist

Adolf Hitler sei ein Linker, ein Kommunist und Sozialist gewesen, behauptet AfD-Chefin Alice Weidel. Weshalb diese Aussage falsch, gefährlich und entlarvend ist.

Wundert man sich in Zeiten des hoch professionalisierten Rechtspopulismus noch über irgendetwas? Über die FPÖ, die die Wahlen in Österreich trotz grosser Skandale gewinnt? Über Donald Trump, der Grönland den USA einverleiben will? Über Alice Weidel, Chefin der in Teilen rechtsextremen AfD, die meint, Hitler war ein Linker, der Nationalsozialismus war links und linke Demonstrierende wiederum sind Nazis?