Deutschland: Frau und Kleinkind tot im Wald entdeckt

Ein früher Spaziergang endet mit einem schrecklichen Fund: An einem Waldweg liegt eine tote Frau – und ein Kind. Die Polizei setzt sofort eine Mordkommission ein.

Ellen Ivits / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

In einem Waldstück in der deutschen Ortschaft Dorsten-Holsterhausen (Nordrhein-Westfalen) hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen eine tote Frau und ein totes Kleinkind entdeckt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Essen mitteilen, handelt es sich mutmasslich um ein Tötungsdelikt. Die Ermittler haben eine Mordkommission eingesetzt.

Gegen 6 Uhr hatten Passanten demnach den leblosen Körper der Frau und des Kindes an einem Waldweg entdeckt und die Polizei verständigt. Erste Spuren deuten auf eine Gewalttat hin. Wer die Frau und das Kind sind, ist bislang unklar. Auch zum genauen Ablauf der mutmasslichen Tat macht die Polizei noch keine Angaben.

Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Die Kriminalpolizei arbeitet mit Hochdruck daran, die Hintergründe der Tat aufzuklären. Weitere Informationen werden derzeit nicht veröffentlicht – aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es heisst.