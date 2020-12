Merkels vielleicht emotionalste Rede – und ein Lehrstück in Sachen Konter

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel war am Mittwochmorgen anlässlich der Haushaltsdebatte im Bundestag anwesend. Dieses Jahr eine zähe Sache, denn es ging auch um Corona-Ausgaben. Und dass die Krise auch der Bundeskanzlerin nahe geht, zeigte ihre emotionale Rede. Geballte Fäuste, überschlagende Stimme, ein eindringlicher Appell.

Sie betonte die Wichtigkeit der Kontaktreduzierung, gerade um die Festtage rum:

Sie wisse zwar um die Härte der Massnahmen für viele in der Vorweihnachtszeit und es tue ihr «wirklich im Herzen leid.» Aber: 590 Todesfälle am Tag seien nicht akzeptabel. Und weiter: