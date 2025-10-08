freundlich14°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Messerangriff auf SPD Bürgermeisterin: Tochter unter Verdacht

epa12437581 Forensic police officers are seen arriving at the scene after Herdecke&#039;s newly elected Mayor Iris Stalzer was found seriously injured in a stabbing incident in Herdecke, Germany, 07 O ...
Eine SPD-Kommunalpolitikerin wurde am Dienstagabend in Deutschland schwer verletzt in ihrem Wohnhaus aufgefunden.Bild: keystone

Was wir zum Messerangriff auf die SPD-Bürgermeisterin wissen – in 5 Punkten

08.10.2025, 17:1008.10.2025, 17:10

Nach dem Messerangriff auf die neu gewählte Bürgermeisterin der westdeutschen Stadt Herdecke, Iris Stalzer, steht ihre Tochter unter Tatverdacht. Das wissen wir zum Vorfall:

Inhaltsverzeichnis
Was ist passiert?Welche Rolle spielen die beiden Kinder?Was war das Motiv?Was passiert mit der mutmasslichen Täterin?Welche Details zur Tat sind bekannt?

Was ist passiert?

Die 57-Jährige wurde am Dienstag lebensgefährlich verletzt in ihrem Wohnhaus gefunden. Laut Sicherheitskreisen erlitt sie mehrere Messerstiche in den Oberkörper. Ein Rettungshubschrauber brachte die Kommunalpolitikerin in eine nahe gelegene Klinik, wo sie umgehend intensivmedizinisch versorgt worden war.

Eine Mordkommission hatte die Ermittlungen übernommen. Bis in den späten Dienstagabend hatten Polizisten im Wohnhaus der Familie Spuren gesichert.

Welche Rolle spielen die beiden Kinder?

Beide Adoptivkinder der Kommunalpolitikerin lebten mit in dem Wohnhaus in Herdecke, sagte Rautenberg weiter auf Nachfrage. Der 15 Jahre alte Junge und die 17 Jahre alte Tochter seien bereits polizeibekannt gewesen, so Polizeidirektorin Ursula Schönberg. Sowohl die Tochter als auch der Sohn seien noch nicht vernommen worden. Inwieweit der Junge Zeuge der Tat war oder Beihilfe geleistet hat, müsse noch ermittelt werden, sagte Oberstaatsanwalt Haldorn.

dpatopbilder - 07.10.2025, Nordrhein-Westfalen, Herdecke: Polizisten bringen einen Jugendlichen zu einem Polizeiauto. Die neu gew�hlte B�rgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer (SPD) ist lebensgef�hr ...
Die beiden Jugendlichen wurden bereits am Dienstagnachmittag von der Polizei abgeführt.Bild: keystone

Was war das Motiv?

Die Motivlage ist den Ermittlern zufolge unklar. Es habe familiäre Streitigkeiten gegeben, sagte der Leiter der Mordkommission, Jens Rautenberg.

Was passiert mit der mutmasslichen Täterin?

Die 57-jährige Juristin habe die 17-Jährige als Angreiferin benannt, teilten die Ermittler in Hagen im Ruhrgebiet mit.

Oberstaatsanwalt Bernd Haldorn gab an, dass er gegen die Jugendliche dennoch keinen Haftbefehl beantragen werde. Es lägen keine Haftgründe vor. «Rein rechtlich gehe ich von gefährlicher Körperverletzung aus», sagte er. Gegen ein Tötungsdelikt als Tatbestand spreche, dass die Tochter selbst den Notruf gewählt habe. Der Zustand der Verletzten sei nach aktuellen Erkenntnissen besser als zunächst angenommen. Sie sei ausser Lebensgefahr.

Welche Details zur Tat sind bekannt?

Die Ermittler hatten bereits mitgeteilt, dass die Tat einen familiären Hintergrund haben dürfte. Die beiden Jugendlichen waren nach der Tat zur Klärung des Sachverhalts zu einer Polizeiwache gebracht worden. «Die Kinder befinden sich weiter bei der Polizei», hatte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen erklärt.

epa12437307 Police are seen at a scene of a knife attack on Herdecke&#039;s newly elected mayor Iris Stalzer in Herdecke, Germany 07 October 2025. Stalzer was found seriously injured. EPA/CHRISTOPHER ...
Die Polizei informierte die Öffentlichkeit am Mittwoch über die bisher bekannten Details der Tat.Bild: keystone

Zudem ist nach Angaben der Ermittler inzwischen der Tatort entdeckt – er liege im Keller des Hauses. Danach habe sich die Verletzte offenbar noch ins Erdgeschoss geschleppt, wo die Einsatzkräfte sie in einem Sessel sitzend vorgefunden hätten. Auf einen politischen Hintergrund deute derzeit nichts hin. Als Tatwaffen seien zwei Messer sichergestellt worden.

Stalzers offizielle Amtszeit soll am 1. November beginnen. Momentan sei noch völlig offen, wie es zu dem Zeitpunkt weitergehe, sagte Klostermann. «Das ist ja alles noch ganz frisch. Es geht jetzt erst mal darum, dass sie wieder vollständig gesund wird.» (nib/sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Neue Banknoten für die Schweiz: 6 Konzepte
1 / 8
Neue Banknoten für die Schweiz: 6 Konzepte

Konzept B: Die Schweiz und ihre Höhenlagen
quelle: neuebanknotenserie.ch
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sportchef und Vereinspräsident von HC Ambrì-Piotta streiten bei Pressekonferenz
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
2
Ein Land schlägt beim E-Auto-Boom alle Rekorde – und es ist nicht China
3
Russland geht das Benzin aus: Leere Zapfsäulen könnten zum Sturz von Putin führen
4
Trump stichelt gegen Greta – der Konter folgt sofort
5
Besuch vom Date: Diese Dinge in der Wohnung turnen ab
Meistkommentiert
1
«Eine Schande» – jetzt reagieren Politiker auf Ricklis Pläne mit den Gaza-Kindern
2
Neuer Trainer fürs Basler Frauen-Team +++ Lausanne holt sich erfahrenen Franzosen
3
Hey User, welches Verhalten von Mitreisenden nervt im Zug am meisten?
4
Ständerat will Lastenvelofahrer disziplinieren – Pro Velo kontert
5
Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Meistgeteilt
1
Ukrainischer Drohnenangriff in asiatischem Teil Russlands
2
Gespräche zum Frieden in Ägypten werden fortgesetzt
3
«Trumps Invasion»: Soldaten der Nationalgarde aus Texas in Illinois angekommen
4
Sondereinheit im Einsatz: Psychisch auffälliger Mann in Oetwil am See ZH festgenommen
5
Mehr Züge möglich: SBB führen digitale Stellwerke ein
55'000 Franken für fünf Nächte – so freut sich Davos aufs WEF
Dass die Preise für Unterkünfte in Davos während des World Economic Forum (WEF) hoch sind, ist kein Geheimnis. Drei Monate vor dem Event zeigt ein Blick auf Airbnb, welches Ausmass das Ganze inzwischen angenommen hat.
Weihnachten steht noch nicht mal vor der Tür. Ja, es war noch nicht einmal Halloween. Doch in Davos gilt: Nach dem WEF ist vor dem WEF. Dieser Eindruck entsteht zumindest, wenn man Anfang Oktober auf Airbnb durch die Angebote für Unterkünfte im Bündner Bergdorf scrollt.
Zur Story