Eine SPD-Kommunalpolitikerin wurde am Dienstagabend in Deutschland schwer verletzt in ihrem Wohnhaus aufgefunden. Bild: keystone

Was wir zum Messerangriff auf die SPD-Bürgermeisterin wissen – in 5 Punkten

Nach dem Messerangriff auf die neu gewählte Bürgermeisterin der westdeutschen Stadt Herdecke, Iris Stalzer, steht ihre Tochter unter Tatverdacht. Das wissen wir zum Vorfall:

Was ist passiert?

Die 57-Jährige wurde am Dienstag lebensgefährlich verletzt in ihrem Wohnhaus gefunden. Laut Sicherheitskreisen erlitt sie mehrere Messerstiche in den Oberkörper. Ein Rettungshubschrauber brachte die Kommunalpolitikerin in eine nahe gelegene Klinik, wo sie umgehend intensivmedizinisch versorgt worden war.

Eine Mordkommission hatte die Ermittlungen übernommen. Bis in den späten Dienstagabend hatten Polizisten im Wohnhaus der Familie Spuren gesichert.

Welche Rolle spielen die beiden Kinder?

Beide Adoptivkinder der Kommunalpolitikerin lebten mit in dem Wohnhaus in Herdecke, sagte Rautenberg weiter auf Nachfrage. Der 15 Jahre alte Junge und die 17 Jahre alte Tochter seien bereits polizeibekannt gewesen, so Polizeidirektorin Ursula Schönberg. Sowohl die Tochter als auch der Sohn seien noch nicht vernommen worden. Inwieweit der Junge Zeuge der Tat war oder Beihilfe geleistet hat, müsse noch ermittelt werden, sagte Oberstaatsanwalt Haldorn.

Die beiden Jugendlichen wurden bereits am Dienstagnachmittag von der Polizei abgeführt. Bild: keystone

Was war das Motiv?

Die Motivlage ist den Ermittlern zufolge unklar. Es habe familiäre Streitigkeiten gegeben, sagte der Leiter der Mordkommission, Jens Rautenberg.

Was passiert mit der mutmasslichen Täterin?

Die 57-jährige Juristin habe die 17-Jährige als Angreiferin benannt, teilten die Ermittler in Hagen im Ruhrgebiet mit.

Oberstaatsanwalt Bernd Haldorn gab an, dass er gegen die Jugendliche dennoch keinen Haftbefehl beantragen werde. Es lägen keine Haftgründe vor. «Rein rechtlich gehe ich von gefährlicher Körperverletzung aus», sagte er. Gegen ein Tötungsdelikt als Tatbestand spreche, dass die Tochter selbst den Notruf gewählt habe. Der Zustand der Verletzten sei nach aktuellen Erkenntnissen besser als zunächst angenommen. Sie sei ausser Lebensgefahr.

Welche Details zur Tat sind bekannt?

Die Ermittler hatten bereits mitgeteilt, dass die Tat einen familiären Hintergrund haben dürfte. Die beiden Jugendlichen waren nach der Tat zur Klärung des Sachverhalts zu einer Polizeiwache gebracht worden. «Die Kinder befinden sich weiter bei der Polizei», hatte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen erklärt.

Die Polizei informierte die Öffentlichkeit am Mittwoch über die bisher bekannten Details der Tat. Bild: keystone

Zudem ist nach Angaben der Ermittler inzwischen der Tatort entdeckt – er liege im Keller des Hauses. Danach habe sich die Verletzte offenbar noch ins Erdgeschoss geschleppt, wo die Einsatzkräfte sie in einem Sessel sitzend vorgefunden hätten. Auf einen politischen Hintergrund deute derzeit nichts hin. Als Tatwaffen seien zwei Messer sichergestellt worden.

Stalzers offizielle Amtszeit soll am 1. November beginnen. Momentan sei noch völlig offen, wie es zu dem Zeitpunkt weitergehe, sagte Klostermann. «Das ist ja alles noch ganz frisch. Es geht jetzt erst mal darum, dass sie wieder vollständig gesund wird.» (nib/sda/dpa)