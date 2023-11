Gil Ofarim gesteht Lüge – Prozess eingestellt

Der Sänger habe nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch die jüdische Gemeinschaft belogen. Besonders in der aktuellen politischen Situation sei dieses Verhalten schädlich, da derzeit viele Menschen Judenhass und Ablehnung erfahren, so der Zentralrat. Der Vorwurf von Antisemitismus dürfe niemals grundlos erhoben werden. (yam)

«Herr W., ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, es tut mir leid, ich habe das Video gelöscht», zitiert das deutsche Nachrichtenportal «Focus» Ofarim aus dem Gerichtssaal. Der Hotelangestellte akzeptierte die Entschuldigung. Der Richter hat Ofarim zudem dazu verdonnert, 10’000 Euro an zwei israelitische Religionsgemeinden in Deutschland zu spenden.

Landesweite Ausgangssperre nach mehreren Überfällen in Sierra Leone – das wissen wir

Unbekannte Täter haben im westafrikanischen Sierra Leone am Sonntag ein Waffenlager des Militärs und mehrere Gefängnisse überfallen. In dem Waffenlager, das sich in der Nähe der Residenz von Präsident Julius Maada Bio in der Hauptstadt Freetown befindet, war es in den frühen Morgenstunden zu Schusswechseln gekommen, teilte das Informationsministerium am Sonntag mit.