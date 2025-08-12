Opec erhöht Prognose für die Ölnachfrage

Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) rechnet wegen einer stärkeren Weltwirtschaft mit mehr Wachstum bei der globalen Nachfrage nach Rohöl. Für das kommende Jahr erwarten die Opec-Experten ein Wachstum der Nachfrage um täglich 1,4 Millionen Barrel (je 159 Liter), wie aus dem am Dienstag in Wien veröffentlichten Monatsbericht des Ölkartells hervorgeht. Zuvor hatte das Ölkartell nur einen Anstieg der globalen Nachfrage um 1,3 Millionen Barrel pro Tag erwartet.

Ausserdem gehen die Opec-Experten davon aus, dass die weltweiten Ölvorräte im nächsten Jahr deutlich schrumpfen werden, um fast 1,2 Millionen Barrel pro Tag. Dies sei aber nur dann zu erwarten, wenn die Opec und ihre Verbündeten nicht zur alten Produktionsmenge zurückkehren würden.

Der Ölverbund Opec+ aus Ländern des Kartells und anderer wichtiger Förderstaaten, darunter Russland, steht am Ende eines Kurswechsels in der Förderpolitik, mit dem sie eine Begrenzung der Produktion wieder rückgängig machen. Zuletzt hatte die Opec+ eine erneute Ausweitung der Fördermenge ab September beschlossen. Die Gruppe will die Produktion um durchschnittlich 547'000 Barrel pro Tag erhöhen. (sda/awp/dpa)