Rotenburg: Offenbar vier Tote nach Schüssen

Soldat soll in Deutschland vier Menschen erschossen haben

Im Landkreis Rotenburg in Niedersachsen sind offenbar mehrere Menschen in einem Einfamilienhaus getötet worden. Der Tatverdächtige soll Soldat sein.

Lucas Maier / t-online

Im niedersächsischen Scheessel sollen in einem Einfamilienhaus vier Menschen getötet worden sein. Das berichtet die «Bild». Unter den Opfern soll sich auch ein Kind befinden. Schüsse in einem Einfamilienhaus hatten am frühen Freitagmorgen einen grossen Polizeieinsatz in Scheessel ausgelöst. Zuerst berichtete der NDR.

Die Polizei am Tatort. Bild: DPA NordwestMedia TV

Es soll sich um eine «Familiengeschichte» handeln, wie die «Kreiszeitung» berichtet. Der mutmassliche Angreifer habe sich nach der Tat in der Nacht auf Freitag gestellt und sei festgenommen worden, teilten die Ermittler mit.

Der Fall wurde mittlerweile an die Staatsanwaltschaft Verden übermittelt. Auf Nachfrage von t-online konnte diese lediglich bestätigen, dass es «Opfer durch Schusswaffengebrauch» gibt. Im südlichen Landkreis Rotenburg soll ausserdem ein weiterer Einsatz laufen; derzeit ist allerdings noch vollkommen unklar, ob ein Zusammenhang besteht.

Update folgt...

