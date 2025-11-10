Prozess wegen Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Magdeburg beginnt

Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Magdeburg – Prozess beginnt

Fast elf Monate nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt im deutschen Magdeburg mit sechs Toten und mehr als 300 Verletzten hat unter starken Sicherheitsvorkehrungen der Prozess gegen den Todesfahrer begonnen.

Nach dem Anschlag wurden vor der Kirche Kerzen und Blumen niedergelegt. Bild: keystone

Die Anklage wirft dem 51-jährigen Taleb al-Abdulmohsen unter anderem vollendeten Mord in sechs Fällen und versuchten Mord an weiteren 338 Menschen vor.

Zahlreiche Medienvertreter aus dem In- und Ausland reisten zu dem Verfahren nach Magdeburg an, das zu den grössten der Nachkriegsgeschichte gehört. Das Landgericht in der Hauptstadt des östlichen Bundeslandes Sachsen-Anhalt hat bis zum 12. März 2026 zunächst knapp 50 Verhandlungstage angesetzt.

Der Angeklagte aus Saudi-Arabien wurde mit einem Hubschrauber zum Prozess gebracht. Maskierte Justizbeamte führten den 51-Jährigen mit längerem grau melierten Bart in den Saal, wo er in einer besonders gesicherten Glasbox sitzt.

Er arbeitete als Arzt in Sachsen-Anhalt und war kurz vor Weihnachten mit einem 340 PS starken Mietwagen über den Weihnachtsmarkt gerast. Er war laut Anklage mit bis zu 48 Kilometern pro Stunde unterwegs. (sda/dpa)