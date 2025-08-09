Schwerverletzte nach Gasaustritt in München

09.08.2025, 20:2909.08.2025, 20:29
Bei einem Unfall in einer Kleingartenanlage im Norden von München sind laut Polizei mehrere Menschen schwer verletzt worden. Laut ersten Informationen der bayrischen Polizei soll es sich um einen Gasaustritt handeln.
Zum Ausmass des Vorfalls konnte eine Polizeisprecherin zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen zur Ursache liefen. An der von der Polizei genannten Adresse befindet sich eine einstöckige Gaststätte mit Biergarten. (sda/apa/dpa)
