5 Milliarden Dollar bei insolventer Krypto-Firma FTX gefunden

Der FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wurde in den USA unter anderem wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt. Der 30-Jährige wurde im Dezember auf den Bahamas festgenommen und an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. (sda/afp)

FTX hatte im November Insolvenz angemeldet, was die Krypto-Welt erschütterte. Das Geschäftskonstrukt der Firma war zusammengebrochen, als bekannt geworden war, dass FTX seine Kundengelder hauptsächlich in einer eigens ausgegebenen Kryptowährung ohne Gegenwert hielt.

Diese Summe sei in Form von «Bargeld, liquider Kryptowährung und liquiden Wertpapieren» gefunden worden. Das sagte der mit der Insolvenz befasste Jurist Andrew Dietderich am Mittwoch vor einem Gericht im US-Bundesstaat Delaware. Auch sei die Firma «auf einem guten Weg», andere Anlagen mit einem Buchwert von 4.6 Milliarden Dollar zu verkaufen.

Die Grüne und SP haben im letzten Jahr in 94 Prozent der Abstimmungen im Nationalrat gleich abgestimmt. Die «SonntagsZeitung» berücksichtigte für ihre Auswertung fast tausend Ratsbeschlüsse, wie sie in ihrer aktuellen Ausgabe schrieb. Als eine Partei betrachtet wäre die Linke nur wenig grösser als die SVP, und hätte demnach bloss Anrecht auf zwei Sitze im Bundesrat. Weniger einig waren sich SVP und FDP: Sie stimmten letztes Jahr bei 58 Prozent der Abstimmungen im Nationalrat gleich ab. Am meisten Abstimmungen gewannen im letzten Jahr die Mitte, gefolgt von der FDP und den Grünliberalen. Schlusslicht war die SVP.