Ein Mann im Wohnzimmer vor seinem Laptop (Symbolbild). Bild: keystone

Grosses Pädo-Netzwerk «Kidflix» ausgehoben – 79 Festnahmen, 10 davon in der Schweiz

Ermittler haben eine der weltweit grössten Pädophilen-Plattformen im Darknet lahmgelegt.

Ermittler aus mehr als 30 Ländern haben nach Angaben von Europol ein riesiges Pädophilen-Netzwerk mit fast zwei Millionen Nutzern weltweit ausgehoben und 79 Menschen festgenommen.

Bei der grössten Aktion gegen Kindesmissbrauch in der Geschichte von Europol sind in der Schweiz 10 Personen vorläufig festgenommen worden.

An der Operation vom 10. bis am 23. März seien die Kantonspolizeien Aargau, Bern, Basel-Landschaft, Genf, Thurgau, Waadt und Zürich involviert gewesen, teilte das Bundesamt für Polizei (Fedpol) am Mittwoch mit. Anschliessend habe Fedpol das beschlagnahmte Material analysiert und die Ergebnisse den Kantonen übermittelt.

Die Festgenommenen stünden nicht nur unter dem Verdacht, Videos von sexuellem Missbrauch von Kindern angeschaut oder heruntergeladen zu haben. Einige von ihnen würden auch des aktiven Missbrauchs verdächtigt. Die Ermittlungen hatten 2022 begonnen. Insgesamt hatten sich zwischen 2022 und 2025 1,8 Millionen Nutzer auf der Plattform eingeloggt.

Tausende Videos und etwa 1.400 Verdächtige weltweit

Die Server der Plattform mit zu dem Zeitpunkt über 70.000 Videos war den Angaben zufolge Anfang März von deutschen und niederländischen Behörden geschlossen worden. Weltweit seien etwa 1.400 Verdächtige identifiziert worden. Die 79 Festgenommen stünden nicht nur unter dem Verdacht, Videos von sexuellem Missbrauch von Kindern angeschaut oder heruntergeladen zu haben. Einige von ihnen würden auch des aktiven Missbrauchs verdächtigt.

Die Ermittlungen hatten 2022 begonnen. Vom 10. bis 23. März hatten die Ermittler zugegriffen, den Angaben zufolge waren Tausende elektronische Apparate und insgesamt über 91'000 Videos beschlagnahmt worden.



Plattform von Cyberkriminellen eingerichtet

Kidflix war nach Angaben von Europol 2021 von Cyberkriminellen errichtet worden und wurde den Angaben zufolge eine der populärsten Plattformen für Pädophile. Über Kidflix konnten Nutzer gegen Bezahlung Videos, die sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen, laden und auch streamen.

Quellen

(sda/dpa)