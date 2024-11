Social-Media-Plattformen müssen Altersbeschränkungen in ihren Nutzungsbedingungen festlegen. Diese liegen aber fast immer unter 16 Jahren – und zumeist sogar bei 13 Jahren. Die Überprüfung des Mindestalters ist relativ schwierig und wird bislang nicht durchgesetzt.

Auch die britische Regierung erwägt, ein Mindestalter von 16 Jahren für die Nutzung von Social-Media-Plattformen festzulegen. Eine Altersbeschränkung wie in Australien werde in Betracht gezogen, sagte der britische Minister für Technologie, Peter Kyle, zuletzt.

Australien führt das Mindestalter für den Zugang zu sozialen Netzwerken allerdings erst in einem Jahr ein. Die Plattformen sollen zwölf Monate Zeit bekommen, um die neue Altersbeschränkung umzusetzen.

Der australische Premierminister während einer Fragerunde im Parlament in Canberra.

Der australische Premierminister während einer Fragerunde im Parlament in Canberra. Bild: keystone

Australien wird Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren den Zugang zu sozialen Medien verbieten. Das umstrittene Gesetz, das als weltweit erstes dieser Art gilt, nahm jetzt die letzte Hürde im Parlament: Nach einer hitzigen Debatte stimmte der Senat am Donnerstag mit grosser Mehrheit und nur 19 Gegenstimmen dem Entwurf zu. Das Repräsentantenhaus hatte ihn schon am Mittwoch abgesegnet.

In «Down Under» sind Social-Media-Plattformen künftig für alle unter 16 Jahren tabu. Das gilt als bisher weltweit einzigartig. Fehlbaren Plattformbetreibern drohen saftige Geldstrafen.

Der australische Senat hat am Donnerstag ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 16 Jahren verabschiedet.

Der australische Senat hat am Donnerstag ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 16 Jahren verabschiedet. Bild: imago-images.de

Die Kommunistische Partei Chinas, respektive das Regime in Peking, nutzt ausländische Influencer, um mit Staatspropaganda heimlich in die Mainstream-Medien im Westen einzudringen und die eigene Bevölkerung zu belügen.

