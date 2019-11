«Tut es wieder und ihr geht ins Gefängnis.»

International

Digital

Sacha Baron Cohen rechnet mit Facebook, Instagram und Co. ab



Komiker Sacha Baron Cohen rechnet mit Facebook und Co. ab – und wie

Sacha Baron Cohen, britischer Komiker und Schauspieler, geht gerne dort hin, wo es weh tut. Er rennt als nackter Borat durch die USA, stellt Politikern als Ali G. dumme Fragen oder interviewt als schwuler österreichischer Mode-Journalist Brüno Neonazis.

Jetzt, als sich selber, legt er sich mit den Tech-Giganten Facebook, Google und Twitter an. Und seine Aussagen, die er bei der «Never Is Now»-Konferenz in New York raushaute, haben es in sich.

Die Schuld der Tech-Giganten

«Denkt nur mal daran, was Göbbels mit Facebook alles hätte anstellen können.»

Facebook, Twitter, Google und Co. seien «die grösste Propaganda-Maschine, die die Welt je gesehen hat». Sie seien Schuld an «mörderische Attacken auf religiöse und ethnische Minderheiten».

Cohen sagt: «All dieser Hass wird verbreitet durch eine handvoll Tech-Firmen. Die Algorithmen dieser Plattformen haben das einzige Ziel, dass wir bei der Stange bleiben – und triggern darum unsere tieferen Instinkte wie Angst und Empörung. Darum empfiehlt YouTube auch Videos von Typen wie Alex Jones (amerikanischer Rechtsaussen-Radiomoderator, Anm. d. Red) Milliarden Male. Darum werden Fake News öfters geteilt als echte News - es ist bewiesen, dass Lügen sich schneller verbreiten als die Wahrheit. Denkt nur mal daran, was Göbbels mit Facebook alles hätte anstellen können.»

Wenn man ihnen Geld gebe, würden die Plattformen alle politischen Inhalte verbreiten, die man wolle. Hitler hätte in den 30er-Jahren ein 30-Sekunden-Ad schalten können, in dem er die Endlösung für die Juden forderte, so Cohen weiter.

Verschwörungstheorie wird Mainstream

«Absurde Verschwörungstheorien werden zu Mainstream. Es scheint, als würde die Ära der Rationalität zu Ende gehen»

Cohen argumentiert, dass YouTube und Facebook keinen Unterschied zwischen einer neutralen BBC und einem rechtsaussen-Sprachrohr wie Breitbart mache. Was sich besser teile, werde auch mehr empfohlen. Und werden zum Teil groteske Verschwörungstheorien einer breiten Masse an Menschen als Fakten verkauft.

«Wissen und wissenschaftlicher Konsens wird abgelehnt. Demokratie, die auf geteilter Wahrheit beruht, ist auf dem Rückgang. Und die Autokratie, die auf geteilten Lügen basiert, auf dem Vormarsch», führt Cohen aus.

Zuckerberg und Co. zur Verantwortung ziehen

«Tut es wieder und ihr geht ins Gefängnis.»

Facebooks Mark Zuckerberg sei erwiesenermassen der grösste Verleger der Geschichte. Aber für seine Plattformen gebe es keine grundsätzlichen Regeln und Qualitätsstandards wie für TV-Stationen oder (Online-)Zeitungen. So könne man ungestraft zu Hass und Mord aufrufen oder den Holocaust verleugnen.

«Vielleicht ist es an der Zeit, Zuckerberg und die anderen CEOs zur Verantwortung zu ziehen. Und vielleicht ist eine Geldstrafe nicht genug. Vielleicht muss man ihnen sagen, ihr habt erlaubt, dass fremde Mächte sich in unsere Wahlen einmischen und habt den Genozid in Myanmar erlaubt. Tut es wieder und ihr geht ins Gefängnis.»

Der Normalo, der zum Mörder wurde

«Voltaire hatte recht, als er sagte: Wer dich veranlassen kann, Absurditäten zu glauben, der kann dich auch veranlassen, Gräueltaten zu begehen.»

Als Beispiel, wie Verschwörungstherien funktieren, berichtet Cohen von einem «Normal-Bürger», mit ordentlichen Job und Leben, der über die sozialen Medien Verschwörungstheorien verbreitet hat. So zum Beispiel auch die Idee von US-Präsident, die antifaschistische Bewegung Antifa als Terror-Organisation zu deklarieren.

Als Teil einer seiner Sendungen hat er den Mann ausfindig gemacht. Er habe ihm - verkleidet als ein israelischer Geheimdienstexperte - erläutert, dass die Antifa Hormone in Babywindeln platziere, um die Kinder transgender zu machen. Und der Mann hat es geglaubt.

Aber mehr noch: Cohen instruierte den Mann, Sprengsätze bei drei Teilnehmern einer Antifa-Demonstration zu platzieren, die er mit einer Fernsteuerung zur Explosion bringen könne und so die ihm unbekannten Menschen zu töten. Er wusste nicht, dass die Sprengsätze nicht echt waren. Und betätigte den Schalter.

Abonniere unseren Newsletter