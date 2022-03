Auch bei den französischen Regionalwahlen 2021 war der russische Einfluss spürbar. An der Côte d'Azur, wo viele Oligarchen ihre Villen haben, beschwor der Rechtskandidat Thierry Mariani die Freundschaft zu Russland so laut, dass er von seinem Gegner das «trojanische Pferd des Herrn Putin» genannt wurde. Dem Wahlsieg kam Mariani erstaunlich nahe.

Bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich kämpft eine Spezialeinheit gegen Cyberattacken namentlich aus Russland. Der Krieg in der Ukraine macht ihr Vorgehen nur noch akuter.

«Russland wird dem innenpolitischen Druck nicht mehr lange standhalten können»

Bislang konnten sich Russland und die Ukraine nicht auf einen Waffenstillstand einigen. Verhandlungsexpertin Nora Meier erklärt, wieso Russland die besseren Karten hat.

Frau Meier, wer sitzt momentan am Verhandlungstisch am längeren Hebel? Russland oder die Ukraine?

Nora Meier: Das ist eine schwierige Frage. Im Moment sieht es so aus, als ob die Ukrainer die Pläne Putins einer schnellen Einnahme des Landes durchkreuzen konnten. Langfristig gesehen, wäre es wohl aber Russland, das die Oberhand hätte, ausser es gäbe wesentliche innenpolitische Änderungen in Moskau. Diese scheinen sich momentan allerdings nicht abzuzeichnen.