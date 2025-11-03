klar
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Wie Donald Trump und der Trumpismus besiegt werden können

Wie Trump und der Trumpismus wirklich besiegt werden können

In der wegweisenden Wahlwoche in den USA nimmt der einflussreiche Publizist Ezra Klein die Demokratische Partei ins Gebet.
03.11.2025, 21:3003.11.2025, 21:30
Bojan Stula / ch media

Er ist erst 41 und bereits eine der einflussreichsten liberalen Stimmen Amerikas: der Bestsellerautor, Podcaster, Medienunternehmer und Kolumnist Ezra Klein. In seinem jüngsten Aufsatz in der «New York Times» hat er sich den ganzen aufgestauten Frust über die Demokraten von der Seele geschrieben.

FILE - Democratic candidate Zohran Mamdani, left, is greeted by supporters upon arriving for a mayoral debate in New York, Oct. 16, 2025. (AP Photo/Angelina Katsanis, File) AP Top Photos of the Month ...
Mehr echtes Zuhören: Der demokratische Bürgermeisterkandidat von New York, Zohran Mamdani, wird von einem Fan begeistert umarmt.Bild: keystone

Wer jetzt die Bürgermeisterwahl in New York und die Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey als Selbstläufer ansieht sowie von den Midterms 2026 die grosse Wende erwartet, könnte vor einer bösen Überraschung stehen, argumentiert Klein. Denn die Demokraten hätten verlernt, auch für jene zu sprechen, die sie nicht mögen.

Wie sie es besser machen könnten, erläutert Ezra Klein in fast 20 Minuten Lesedauer. Zusammengefasst für den ungeduldigen Leser, die ungeduldige Leserin, lauten seine fünf wichtigsten Erkenntnisse:

Inhaltsverzeichnis
Mehr Repräsentation statt ideologischer ReinheitNicht nur Menschen, sondern Orte gewinnenRespekt statt Belehrung – Beziehungen statt MoralpredigtStreit aushalten, um Macht zu schaffenPolitik als Gemeinsinn: Grosszügigkeit statt Lagerdenken

Mehr Repräsentation statt ideologischer Reinheit

Die Demokraten sollen nicht entscheiden, ob sie linkspopulistisch, moderat oder sozialistisch auftreten – sie müssen alles davon sein können, je nach Region. Eine Partei, die nur eine Linie kennt, bleibt klein. Eine Partei, die verschiedene politische Temperamente zulässt, kann Mehrheiten bilden. Klein nennt das nicht «Moderation», sondern im ursprünglichen Sinn: Repräsentation.

Nicht nur Menschen, sondern Orte gewinnen

Wahlen in den USA entscheidet nicht die Mehrheit der Stimmen, sondern die Mehrheit der Orte. Der Senat, das Repräsentantenhaus und das Electoral College bevorzugen ländliche Staaten. Die Demokraten verlieren dort seit Jahren. Wer Trump schlagen will, muss wieder präsent sein in Ohio, Iowa, West Virginia oder Montana – mit Kandidaten, die dort verwurzelt sind, und nicht nur in urbanen Milieus Resonanz finden.

Respekt statt Belehrung – Beziehungen statt Moralpredigt

Viele Wählerinnen und Wähler empfinden die Demokraten als herablassend; «Preachy», predigend, wie es auf der Strasse heisst. Trump profitiert davon, weil er sich auf die Seite derjenigen stellt, die sich verachtet fühlen. Klein fordert: weniger moralische Rhetorik, mehr echtes Zuhören. Politische Überzeugungskraft wächst nicht aus besserer Argumentation, sondern aus dem Gefühl: Diese Partei sieht mich.

Streit aushalten, um Macht zu schaffen

Früher vereinte die Partei linke Idealisten und konservative Christen, Bürgerrechtler und Kohlearbeiter – und schuf damit Mehrheiten für Gesetze wie Obamacare. Heute werden abweichende Stimmen schneller ausgeschlossen. Klein warnt: Wer innerparteiliche Differenzen als Verrat versteht, schwächt sich selbst. Gerade der inzwischen aus der Demokratischen Partei ausgetretene Ex-Senator Joe Manchin aus West Virginia habe bewiesen: Wer Wahlen in konservativen Regionen gewinnt, sichert progressive Mehrheiten in Washington – selbst wenn er nicht in das Parteischema passt.

Politik als Gemeinsinn: Grosszügigkeit statt Lagerdenken

Demokratie beruht nicht auf Konsens, sondern auf der Fähigkeit, mit Menschen zusammen Politik zu machen, die völlig anders denken. In einer Zeit, in der Spaltung zum Geschäftsmodell geworden sei – auf Social Media oder in von Milliardären finanzierten Kampagnen –, plädiert Klein für das Gegenteil: Die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner wolle weniger Hass, nicht mehr. Wer das ernsthaft bietet, könne gewinnen.

In der Summe fordert Klein keine Anpassung an Donald Trump, sondern das genaue Gegenteil: eine Demokratische Partei, die grösser, respektvoller und demokratischer wird – und eine Politik macht, die nicht Gegner entwürdigt, sondern Menschen zurück ins Gespräch holt. Für die USA im Jahr 2025 klingt das fast schon bisschen nach utopischem Wunschdenken. (aargauerzeitung.ch)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Exklusive watson-Umfrage zeigt: So schlecht verdienen Zürichs Uber-Fahrer:innen wirklich 👀
1 / 7
Exklusive watson-Umfrage zeigt: So schlecht verdienen Zürichs Uber-Fahrer:innen wirklich 👀
quelle: sabeth vela
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Ich habe als Teenager zu viel Blade Runner geschaut» ein Cyborg erzählt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
Meistgelesen
1
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
2
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
3
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
4
Trump-Umfeld zieht sich auf Militärbasen zurück
5
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
Meistkommentiert
1
Auch Papst Leo ist ein Fundi, glaubt er doch an den Satan und befürwortet den Exorzismus
2
«Wieso will mir jeder sagen, wie lange ich mein Kind stillen soll?!»
3
Die schleichende Enteignung der Schweizer – Renditefirmen besitzen immer mehr Wohnraum
4
«Wirklich wüst»: So gruselig war die AKW-«Arena»
5
«Das ist Ausbeutung»: Nach watson-Umfrage werden Konsequenzen für Uber gefordert
Meistgeteilt
1
Tote Zivilisten bei russischen Angriffen ++ Russen rücken in Pokrowsk weiter vor
2
Roboter Neo könnte deinen Haushalt schmeissen – für 16'000 Franken
3
Freuler verpasst restliche WM-Quali +++ Weltrekord: Malinin steht sechs Vierfach-Sprünge
4
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
5
Trump: Ohne Zölle fährt US-Wirtschaft «zur Hölle» +++ Kein Krieg gegen Venezuela erwartet
Schneller als die Küstenwache – Schlepper bringen Migranten übers Mittelmeer
Mit moderner Technik und teils 1000 PS donnern sie übers Wasser und fahren Polizeipatrouillen davon. Die Schnellboote, mit denen einige Schmuggler Migranten nach Europa bringen, sind kaum zu stoppen.
Die Aktion dauert nur ein paar Minuten. Zwei Schnellboote landen am Strand an, ein paar Dutzend Migranten springen ins hüfthohe Wasser oder klettern auf Felsen – und betreten europäisches Festland. Momente später legen die schwarzen Boote wieder ab, die spanische Polizei kann von ihrem grösseren Schiff aus nur zusehen. Zwei Badende, die eben noch mit Limonade unter einem Sonnenschirm sassen, filmen die surreale Szene, die im Internet landet.
Zur Story