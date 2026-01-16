Nebel-1°
Donald Trump

Gaza: Donald Trump hat Kontrollgremium für Übergangsregierung gebildet

Donald Trump hat Kontrollgremium für Gaza-Übergangsregierung gebildet

16.01.2026, 07:1116.01.2026, 07:11

Die internationale Aufsicht über die Übergangsregierung im Gazastreifen steht: US-Präsident Donald Trump gab die Bildung des entsprechenden Kontrollgremiums bekannt. Der «Friedensrat» (Board of Peace) habe sich formiert, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social und verwies darauf, dass die Namen der Mitglieder bald bekanntgemacht würden. Trump steht dem Kontrollrat vor.

Palestinians walk amid buildings destroyed by Israeli air and ground operations in Gaza City Thursday, Jan. 15, 2026. (AP Photo/Jehad Alshrafi) Israel Palestinians Gaza
Im Gaza-Streifen herrscht seit Ende 2025 Frieden. Bild: keystone

Vor kurzem waren die Mitglieder der Übergangsregierung bekanntgegeben worden – 14 Palästinenser, die keine Verbindung zur islamistischen Hamas haben sollen. Das Gremium soll alle Aufgaben und Verantwortungen in dem in zwei Kriegsjahren weitgehend zerstörten Gazastreifen übernehmen.

Teil des «Friedensrats» soll nach israelischen Angaben der Bulgare und frühere UN-Nahost-Gesandte Nikolaj Mladenow werden. Auch der Name des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair wurde in Medienberichten genannt.

epa12472941 Former British Prime Minister Tony Blair attends a meeting with Uruguayan President Yamandu Orsi in Montevideo, Uruguay 22 October 2025. EPA/Federico Gutierrez
Tony Blair war von 1997 bis 2007 Premierminister des Vereinigten Königreichs.Bild: keystone

Technokratenregierung kam zusammen

Am Donnerstag war die neue Technokratenregierung palästinensischer Fachleute für Gaza unter US-ägyptischer Schirmherrschaft erstmals in Kairo zusammengekommen, wie das regierungsnahe ägyptische Medium «Al-Qahera News» berichtete. Technokraten sind Regierungsmitglieder, die ihre Ämter vor allem aufgrund fachlicher Qualifikation und beruflicher Erfahrung übernehmen, nicht wegen parteipolitischer Zugehörigkeit. Solche Regierungen kommen häufig in Übergangs- oder Krisenphasen zum Einsatz, um Verwaltung und öffentliche Dienste professionell zu organisieren.

Entwaffnung der Hamas bleibt strittig

Teil der von den USA verkündeten zweiten Phase des Friedensplans ist die Entwaffnung der Hamas im Gazastreifen. Die islamistische Terrororganisation hat zwar der Einrichtung der Regierung unpolitischer Fachleute ohne Hamas-Verbindungen zugestimmt. Eine Entwaffnung lehnt sie jedoch weiterhin ab.

Zudem hat die Hamas ihre Verpflichtungen der ersten Phase noch nicht erfüllt. Dazu gehört die Übergabe aller noch im Gazastreifen befindlichen Geiseln. Die sterblichen Überreste einer israelischen Geisel sind aber weiterhin dort. (sda/dpa)

