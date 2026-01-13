sonnig
DE | FR
burger
Schweiz
International

WEF bestätigt Teilnahme von US-Präsident Donald Trump

WEF bestätigt Teilnahme von US-Präsident Donald Trump

13.01.2026, 14:4113.01.2026, 15:19

US-Präsident Donald Trump wird definitiv am World Economic Forum 2026 in Davos GR teilnehmen. Das Wirtschaftsforum bestätigte am Dienstag Trumps Teilnahme am Treffen. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird nach Graubünden reisen.

epa12639388 US President Donald Trump looks on during a meeting with oil and gas executives in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 09 January 2026. The meeting included executives ...
Bild: keystone

Das WEF 2026 nehme historische Dimensionen an, sagte der Chef des Weltwirtschaftsforums (WEF), Børge Brende, vor den Medien. Die Jahresversammlung finde vor dem komplexesten geopolitischen Hintergrund seit 1945 statt. Er hoffe in Davos auf den «Spirit» des Dialogs, um die Welt voranzubringen.

Über 3000 Teilnehmende würden erwartet, davon 64 Staatschefs und sechs von sieben G7-Leadern. Neben rund 1700 «Key-Business-Leadern» würden 850 Wirtschaftsführer aus aller Welt erwartet. Insgesamt nehmen Vertreterinnen und Vertreter aus 130 Ländern teil, wie Brende weiter sagte.

Das Augenmerk liege unter anderem auf den Themen Ukraine, Iran, Gaza und Venezuela. Man erwarte dieses Jahr zudem eine grosse Delegation aus Afrika.

Das Programm sei um fünf Bereiche herum strukturiert, die miteinander korrespondierten, darunter das zunehmend wettbewerbsorientierte geopolitische und geoökonomische Umfeld, Sicherheit, Diplomatie und humanitäre Hilfe, sagte der geschäftsführende Direktor des WEF, Mirek Dušek.

Das WEF 2026 beginnt kommenden Montag und dauert bis 23. Januar. (sda)

Mehr zum WEF:

«Frage nach Ausladung stellt sich nicht»: WEF-Chef verteidigt Trumps Teilnahme
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
stevensplace
13.01.2026 14:44registriert März 2020
Gerade eben habe ich aus meinem Augenwinkel den Vorboten des WEF in Davos, eine Global-Master der US-Army gesehen, die in Zürich gelandet ist mit der gepanzerten Limousine von D.T. und seine Helikoptern im Bauch.

Mir dreht sich der Magen, bei der Vorstellung was da nächste Woche los sein wird.
226
Melden
Zum Kommentar
8
Flughafen Wien fährt Betrieb wieder hoch
Auf dem Flughafen Wien-Schwechat wird der Betrieb am späteren Dienstagmorgen wieder hochgefahren. Der Flugbetrieb war am frühen Morgen wegen Glatteises eingestellt worden. Auch am Mittag sei aber weiter mit Verzögerungen zu rechnen, teilte ein Flughafensprecher der österreichischen Nachrichtenagentur APA mit.
Zur Story