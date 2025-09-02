recht sonnig19°
Donald Trump

Donald Trumps Einsatz der Nationalgarde in Los Angeles war illegal

Mitglieder der Nationalgarde patrouillieren vor dem Kapitol in Washington. Foto: Jose Luis Magana/FR159526 AP/dpa
Der Einsatz der Nationalgarde in Los Angeles im Juni war gemäss einem US-Gericht illegal.Bild: sda

Schlappe für Trump: Nationalgarde-Einsatz in Los Angeles war illegal

Im Juni entsandte Donald Trump die Nationalgarde nach Kalifornien. Nun urteilt ein US-Gericht: Das hätte er nicht tun dürfen.
02.09.2025, 16:3202.09.2025, 18:00
Mehr «International»

Im Juni waren tausende Mitglieder der Nationalgarde im US-Bundesstaat Kalifornien im Einsatz. Sie waren auf Anweisung von US-Präsident Donald Trump nach Los Angeles entsandt worden.

Nun hat ein US-Gericht geurteilt: Dieser Einsatz der Nationalgarde war illegal. Das berichtet CNN. Demnach verstosse der Einsatz von Nationalgarde-Truppen gegen ein Gesetz aus dem 19. Jahrhundert. Dieses verbietet den Einsatz von bundeseigenen Truppen, um inländisches Recht durchzusetzen.

Im Kern geht es darum, dass die Nationalgarde nicht zur Unterstützung von Polizeitruppen eingesetzt werden dürfe, wie aus dem Urteil des Richters Charles Breyer hervorgeht. Seiner Ansicht nach versuche Trump, «eine nationale Polizei mit sich selbst als oberstem Polizeichef zu schaffen».

KEYPIX - A protester is arrested by California Highway Patrol near the federal building in downtown Los Angeles on Tuesday, June 10, 2025. (AP Photo/Eric Thayer)
Die Nationalgarde nimmt einen Demonstranten in Los Angeles fest. Das darf sie in Zukunft nicht mehr tun.Bild: keystone

Das Urteil verbietet es Donald Trump, die Nationalgarde künftig erneut in Kalifornien und Illinois einzusetzen – weder für Festnahmen, Verhaftungen, Durchsuchungen, Beschlagnahmungen, Sicherheitspatrouillen, Verkehrskontrollen oder Aufstandsbekämpfungen.

Donald Trump hatte Anfang Juni angeordnet, mindestens 2000 Mitglieder der Nationalgarde nach Kalifornien zu entsenden. Zuvor war es zu grösstenteils friedlichen, teilweise aber auch gewalttätigen Protesten gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE gekommen.

ICE hatte seit Trumps Amtsantritt die Gangart gegenüber Migranten und Migrantinnen deutlich verschärft. Die Proteste entzündeten sich ab der Festnahme und geplanten Abschiebung von Migranten und Migrantinnen ohne gültige Papiere.

Der Einsatz der Nationalgarde fand gegen den ausdrücklichen Willen des demokratischen Gouverneurs von Kalifornien, Gavin Newsom, statt. Im Normalfall wäre es genau am Gouverneur oder der Gouverneurin eines US-Bundesstaats, die Unterstützung der Nationalgarde anzufordern.




23 Kommentare
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Tomi2
02.09.2025 16:52registriert März 2025
Aber keiner hindert ihn dasselbe in DC zu tun. Bananenrepublik der Mitläufer.
633
Melden
Zum Kommentar
avatar
Andi7
02.09.2025 16:51registriert November 2019
Eine demokratische und funktionierende Regierung würde das akzeptieren.

Aber Trump trampelt auf Anstand, Würde und Demokratie, als wären es lästige Fliegen auf seinem Golfwagen.
363
Melden
Zum Kommentar
avatar
wasps
02.09.2025 17:04registriert Januar 2022
Kümmert es ihn? Hat es irgendwelche Konsequenzen? Nein, gemäss Obersten Gerichtshof ist er für sein Tun immun. Egal, was er macht. Einzig sein Verteidigungsminister könnte bluten, was ihm natürlich egal ist. Der nächste willige Depp steht bereit.
311
Melden
Zum Kommentar
23
Erdrutscht begräbt Dorf im Sudan – über 1000 Tote befürchtet
Ein Erdrutsch in der sudanesischen Region Darfur hat nach Angaben einer örtlichen Rebellengruppe ein Dorf mit fast allen Einwohnern begraben.
Nach einem Erdrutsch in der sudanesischen Region Darfur wird der Tod von rund eintausend Menschen befürchtet. Schlamm- und Geröllmassen begruben das Dorf Tarsin im Bundesstaat Zentral-Darfur im Westen des Landes unter sich.
Zur Story