Musk und MAGA streiten wegen Visa – Trump stellt sich auf die Seite von Kumpel Elon

Trump erklärte der Zeitung in einem Telefoninterview, dass er ein Befürworter des H-1B-Programms sei. «Ich habe immer die Visa gemocht, ich war immer dafür», sagte er und verwies darauf, dass er dieses System selbst in seinen Unternehmen genutzt habe. Dabei hob er hervor:

Wohl 179 Menschen tot – das wissen wir über die Flugzeug-Tragödie in Südkorea

Bei der Landung am internationalen Flughafen von Muan in Südkorea ist ein Passagierflugzeug verunglückt. Laut einem jüngsten Bericht sollen 179 der 181 Passagiere ums Leben gekommen sein. Eine Übersicht.

Ein Passagierflugzeug ist in der Nacht auf Sonntag (Schweizer Zeit) bei der Landung auf einem Flughafen in Südkorea über die Landebahn hinausgeschossen und nach dem Aufprall in verschiedene Objekte in Flammen aufgefangen. Mittlerweile wird davon ausgegangen, dass nur zwei Menschen das Unglück überlebt haben. 179 der insgesamt 181 Passagiere sollen ums Leben gekommen sein. Damit würde es sich um eines der schwersten Flugzeugunglücke seit Jahren handeln.