wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Warum Trump online keine Medikamente von Novartis und Roche verkauft

Warum Trump in seinem Online-Laden bisher keine Medikamente von Novartis und Roche verkauft

Die beiden führenden Schweizer Pharmakonzerne sind aktuell nicht auf der neuen amerikanischen Internetseite TrumpRx präsent – obwohl sie das im vorigen Jahr versprochen hatten.
13.02.2026, 20:1313.02.2026, 20:13
Renzo Ruf
epa12707919 US President Donald J. Trump looks on during an event to present &#039;TrumpRx,&#039; a website for consumers to purchase prescription drugs, in the South Court Auditorium of the Eisenhowe ...
US-Präsident Donald Trump lancierte die Internetseite TrumpRx, auf der es günstige Medikamente geben soll.Bild: keystone

Donald Trump verkauft nun auch Medikamente. Seit einer Woche ist die staatliche Internetseite TrumpRx online, über die amerikanische Konsumenten verschreibungspflichtige Arzneimittel zu Rabatten von bis zu 93 Prozent auf dem Packungspreis beziehen können. Dabei handelt es sich um ein Prestigeprojekt des Präsidenten, der ausländische Pharmakonzerne dazu zwingen will, die hohen Gesundheitskosten zu senken.

Umso auffallender ist deshalb, dass unter den 43 Medikamenten, die auf TrumpRx aktuell erhältlich sind, kein Arzneimittel aus Schweizer Produktion zu finden ist. Dabei hatten Novartis und die amerikanische Roche-Tochter Genentech doch im vorigen Jahr im Weissen Haus das Versprechen abgegeben, den Präsidenten bei seiner Preisoffensive zu unterstützen.

Novartis will drei Medikamente über TrumpRx verkaufen

Nachfrage bei Novartis: Wo ist das MS-Medikament Mayzent, das gemäss der Aussage von Konzernchef Vas Narasimhan auch über TrumpRx vertrieben werden soll? Die Antwort: Novartis entwickle derzeit eine eigene Internetplattform, über die Patienten künftig mindestens drei verschreibungspflichtige Medikamente direkt erstehen könnten. Diese Internetseite werde «im nächsten Monat» online gehen. Novartis plane, dass die Arzneimittel Mayzent, Rydapt (Leukämie) und Tabrecta (Lungenkrebs) dann auch auf TrumpRx erhältlich sein würden, lässt ein Sprecher ausrichten.

Und was sagt die Medienstelle von Genentech? Die amerikanische Roche-Tochter teilt mit, man freue sich darüber, weiterhin mit der amerikanischen Regierung zusammenzuarbeiten, um Anti-Grippe-Medikamente wie Xofluza über TrumpRx zu verkaufen. Einen Zeitpunkt allerdings wollte die Genentech-Sprecherin keinen bekannt geben.

Spitzenreiter auf TrumpRx ist derzeit Pfizer. Der amerikanische Pharmakonzern vertreibt 31 Medikamente über die Plattform. Vertreten sind daneben auch AstraZeneca, Eli Lilly, Novo Nordisk und EMD Serono.

Mehr zum Thema
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Donald Trump in der Schweiz
1 / 12
Donald Trump in der Schweiz

Am Mittwochmittag ist der US-Präsident Donald Trump in Zürich gelandet.
quelle: keystone / evan vucci
Auf Facebook teilenAuf X teilen
US-Gesundheitsminister RFK Jr. in Podcast: «Habe Koks von Toilettensitz gezogen»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Chefjuristin von Goldman Sachs geht nach Epstein-Verbindung
Nach der Enthüllung von Verbindungen zum berüchtigten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tritt eine ranghohe Managerin der US-Bank Goldman Sachs ab. Chefjuristin Kathryn Ruemmler werde das Kreditinstitut zum 30. Juni verlassen, wie Goldman Sachs unter anderem der «Financial Times», der «New York Times» und dem Finanzdienst Bloomberg bestätigte. Ruemmler war zuvor Staatsanwältin, Anwältin und auch Justiziarin im Weissen Haus von Präsident Barack Obama.
Zur Story