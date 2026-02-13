Wieder Überschwemmung im Louvre – Deckenmalerei beschädigt

Im Pariser Musée du Louvre hat es erneut eine Überschwemmung gegeben. Der Vorfall ereignete sich im Denon-Flügel mit grossen Beständen italienischer und französischer Malerei.

Bereits vor rund zwei Monaten hatte es im Louvre eine Überschwemmung gegeben. Bild: keystone

Dabei wurde eine Deckenmalerei aus dem Jahr 1819 beschädigt, wie das Museum der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigte.

Die Decke weise Risse und Ablösungen der Farbschicht auf. Eine genauere Begutachtung der Kunstwerke laufe, hiess es weiter. Die Überschwemmung ereignete sich in der Nacht zu Freitag. Das Leck habe noch in der Nacht gestoppt werden können.

Defektes Heizungsrohr

Nach Angaben des Louvre wurde die Überschwemmung durch ein defektes Heizungszuleitungsrohr in einem Technikraum verursacht. Die betroffenen Räume blieben zunächst geschlossen.

Bereits vor rund zwei Monaten hatte eine Überschwemmung in der Bibliothek der Ägyptischen Altertümer Bücher und Dokumente beschädigt.

Seit Monaten steht das Pariser Musée du Louvre wiederholt in den Schlagzeilen. Im Oktober vergangenen Jahres wurde bei einem Einbruch Juwelen im Wert von 88 Millionen Euro (rund 80 Millionen Franken) gestohlen. Erst am Freitag wurde zudem der Verdacht eines millionenschweren Betrugs im Zusammenhang mit dem Ticketverkauf öffentlich. (hkl/sda/dpa)