Amazon hat entschieden, ob «Melania» bei uns ins Kino kommt

Während Minneapolis unter der Gewalt der ICE erstickt, kommt der (sehr) teure Werbefilm der First Lady wie gerufen. Der für den 30. Januar geplante weltweite Kinostart dieses angekündigten Flops wimmelt von Fehlern und Skandalen.

Fred Valet

Es ist zunächst einmal eine Geschichte, die Millionen einbringt. Viele Millionen. «Melania», ein autobiografischer Dokumentarfilm, der wie ein Hollywood-Blockbuster aufgebaut ist, verspricht, die zwanzig Tage nach der Amtseinführung von Donald Trump im Januar 2025 aus der exklusiven Perspektive der First Lady zu beleuchten. Melania Trump, die über ihre brandneue Produktionsfirma «Muse» (ihr Codename für den amerikanischen Geheimdienst) als ausführende Produzentin des Films fungiert, wird mindestens 28 Millionen Dollar einstreichen.

Ein gutes Geschäft, zumal der Film am ersten Vorführwochenende in rund 1500 Kinos in den USA und in Kanada voraussichtlich nicht mehr als 5 Millionen Dollar einspielen dürfte.

Um diesen Dokumentarfilm zu verbreiten, hat Jeff Bezos laut «Wall Street Journal» mit seinem Unternehmen Amazon bereits 75 Millionen Dollar ausgegeben. 40 Millionen für den Erwerb der Rechte und fast 35 Millionen für die Vermarktung. Ein für einen politischen Dokumentarfilm völlig aus dem Rahmen fallendes Budget.

«Es handelt sich zweifellos um den teuersten Dokumentarfilm, der jemals ohne Musikrechte gedreht wurde.» Ted Hope, ehemaliger Mitarbeiter von Amazon, in der «New York Times»

Natürlich hat sich der Chef von Amazon nicht mit der First Lady zusammengetan, nur um ihre Autobiografie zu einem Kassenschlager zu machen. Diese Partnerschaft ist nur eine der zahlreichen politisch-kommerziellen Annäherungen zwischen den beiden Milliardären seit der Wahl Trumps im November 2025.



Das Problem liegt jedoch woanders.

Der Trailer:

Die Veröffentlichung dieser reinen Propagandaaktion auf der grossen Leinwand kommt für das Ehepaar Trump sehr ungünstig, da der Film wenige Tage nach dem Tod von Alex Pretti erscheint, einem US-Bürger, der von einem ICE-Beamten in Minnesota getötet wurde.

Da sie gezwungen ist, für ihr Filmprojekt zu werben, präsentiert sich die First Lady strahlend in den Fernsehstudios, während ihr Mann sich mit einer beispiellosen politischen Krise, die seit Beginn seiner zweiten Amtszeit anhält, und einer Stadt Minneapolis, die am Rande eines Bürgerkriegs scheint, auseinandersetzen muss.

«Anstössig»

Für viele Beobachter ist der Zeitpunkt dieser Eigenwerbung schlichtweg «anstössig». Zumal bei einer privaten Vorführung, die am vergangenen Samstag (wenige Stunden nach dem Tod von Alex Pretti) im Weissen Haus organisiert wurde, einige zweitrangige Stars, aber auch der Boxer Mike Tyson, Tim Cook und Königin Rania von Jordanien anwesend waren.

Diese Woche muss Melania Trump also in Miss-World-Manier über die von ihrem Mann orchestrierten Gewalttaten sprechen, anstatt sich sanft zu streicheln und ihren Moment des Ruhms zu geniessen.

«Ich bin gegen Gewalt. Wir müssen in diesen schwierigen Zeiten zusammenhalten.» Melania Trump diese Woche bei Fox News

Ganz zu schweigen davon, dass der Dokumentarfilm von Brett Ratner gedreht wurde, einem Filmemacher, der seit den Vorwürfen sexueller Übergriffe im Jahr 2014 in Hollywood geächtet war, aber von Donald Trump selbst rehabilitiert wurde. So sehr, dass er bald den vierten Teil seiner «Rush Hour»-Saga mit Jackie Chan und Chris Tucker drehen kann, nachdem der Präsident Druck auf Paramount ausgeübt hat.

Ein komplizierter Abspann

Dennoch ist die Unruhe gross, denn es heisst, dass mehr als die Hälfte der Mitarbeiter sich geweigert habe, im Abspann des Films genannt zu werden.

Während Donald Trump versichert, dass die Tickets wie warme Semmeln verkauft werden, vermitteln die sozialen Netzwerke ein ganz anderes Bild vom angekündigten Erfolg dieses Films, der am 30. Januar in die Kinos kommt. Seit einigen Tagen machen sich viele amerikanische Internetnutzer einen Spass daraus, die Anzahl der noch verfügbaren Plätze in den Kinos zu veröffentlichen.

Wie wird es tatsächlich ausgehen? Das ist schwer vorherzusagen, da Filme, die inmitten einer Kontroverse erscheinen, manchmal durch die schlechte Presse einen Schub erhalten. Über die Vereinigten Staaten hinaus ist zu beachten, dass Melania in zwanzig Ländern weltweit über Vue International in die Kinos kommen wird, darunter Großbritannien, Irland und Europa.

Ein Beweis dafür, dass dieser Kinostart umstritten ist, war die Ankündigung der grössten südafrikanischen Kinos am Donnerstag, dass sie sich «aufgrund des aktuellen Klimas» weigern würden, den Dokumentarfilm zu zeigen.

Und in der Schweiz?

Da Amazon hinter all dem Trubel steckt, wird der Film über Melania Trump natürlich auf der Plattform Prime Video verfügbar sein und somit für Schweizer auf dem Sofa zur Verfügung stehen. Werden die Schweizer diese Trump-Propaganda jedoch vorher auch noch in den Kinos zu sehen bekommen? Amazon bestätigt gegenüber watson den weltweiten Kinostart für den 30. Januar.

Allerdings ... «Der Film wird nicht in der Schweiz gezeigt. Der Termin für die Ausstrahlung auf Prime Video steht noch nicht fest. Amazon wird diese Informationen bekannt geben, sobald sie verfügbar sind.» Michael Ostermeier, Amazon Deutschland Services GmbH

Wird der bevorstehende Streaming-Start den angekündigten Flop in den Kinos wettmachen? Die Antwort darauf gibt es in wenigen Wochen. Sicher ist, dass Melania Trump viel mehr zu leisten haben wird als 2024, als ihre seltsamen Memoiren in den USA schnell einen enormen Erfolg hatten.