Donald Trump spinnt sich krude Wahl-Theorie zusammen – Jesus soll helfen

Anschliessend wiederholte Trump die Manipulationsvorwürfe, für die er – wie so oft – keine Belege lieferte. «Wenn wir eine ehrliche Stimmenauszählung hätten, würde ich Kalifornien gewinnen», sagte der Republikaner.

Diese deutliche Differenz zweifelte Trump nun gegenüber «Dr. Phil» an – und schickte eine Bitte gen Himmel:

Darauf spielte dann auch Trump an: «Ich hatte eine so grosse Menschenmenge, dass ich sagte: ‹Ich kann Kalifornien auf keinen Fall verlieren.›» Dass er mit einem Abstand von fünf Millionen Stimmen verlor, habe daran gelegen, dass sie einen als Republikaner automatisch benachteiligen. Wahlsieger Joe Biden hatte vor vier Jahren rund 11 Millionen Stimmen im «Golden State» geholt, Trump etwas unter sechs Millionen.

Diese äusserte er in einem Gespräch mit dem TV-Moderator Phil McGraw, auch bekannt als «Dr. Phil». «Ich habe in Kalifornien eine Rede gehalten», erzählte Trump. Der mit rund 39 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste US-Bundesstaat ist für die Republikaner ein hartes Pflaster, seit 1988 haben die Menschen dort bei den Präsidentschaftswahlen stets für die Demokraten gestimmt.

Sonderermittler geht Trump mit überarbeiteter Anklageschrift erneut an den Kragen

Mit Blick auf Kalifornien hat sich der 78-Jährige nun in eine auch für seine Verhältnisse besonders krude Theorie verstrickt.

Obwohl gegen Trump auch im Bundesstaat Georgia ein separates Verfahren wegen versuchter Wahlmanipulation läuft, sind es in der Welt des Ex-Präsidenten seine Gegner, die Wahlen manipulieren, nicht er.

Unter anderem wegen Trumps Rolle beim Sturm auf das Kapitol hat Sonderermittler Jack Smith am Dienstag eine überarbeitete Anklage gegen den Ex-Präsidenten eingereicht. Ihm wird darin selbst Wahlmanipulation vorgeworfen: Laut dem Ermittler sei Trump entschlossen gewesen, «an der Macht zu bleiben», und habe versucht, das Wahlergebnis nachträglich zu kippen.

Mit der Folge, dass seine aufgestachelte Anhängerschaft im Januar 2021 das Kapitol in Washington stürmte und damit einen der verheerendsten Angriffe auf die amerikanische Demokratie verübte. Fünf Menschen starben, Polizist:innen wurden verprügelt, Räume von Abgeordneten verwüstet.

Donald Trump und die verlorene Wahl 2020 – nie ist der Republikaner darüber hinweggekommen. Vier Jahre später will er es nochmal gegen die Demokraten probieren und hat sich erneut als Präsidentschaftskandidat seiner Partei aufstellen lassen.

Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat eine ganz eigene Theorie für sein schlechtes Abschneiden in Kalifornien.

Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat eine ganz eigene Theorie für sein schlechtes Abschneiden in Kalifornien. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der Paralympics in Paris

Die besten Bilder der Paralympics in Paris

Diese Ausdrücke sind so alt, dass wir sie heute ein für alle Mal zu Grabe tragen

«Sind doch keine Rassisten»: In dieser Kleinstadt ist die AfD die neue Volkspartei

Am Sonntag wird im deutschen Thüringen ein neuer Landtag gewählt. In der Ortschaft Suhl dürfte mehr als ein Drittel der Bürger für die AfD stimmen. Ein Asylbewerber-Heim sorgt für Unmut, die Bürger klagen über Kriminalität und Gewalt.

Für Severin Köhler scheint der Ausflug in den Osten Deutschlands einem Kuraufenthalt zu gleichen. «Im Westen werden wir oft angepöbelt, hier finden uns fast alle gut», sagt er am Wahlkampfstand seiner Partei in der Fussgängerzone von Suhl, einer Kleinstadt im Süden Thüringens.