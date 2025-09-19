sonnig23°
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Donald Trump und Xi Jinping treffen sich im Herbst in Südkorea

epa12387669 US President Donald J. Trump speaks during a press conference during their visit to Chequers, the country residence of the Prime Minister in Aylesbury, Britain, 18 September 2025. Presiden ...
Donald Trump und Xi Jinping haben am Freitag noch miteinander telefoniert.Bild: keystone

Trump werde Xi im Herbst in Südkorea treffen

19.09.2025, 17:5019.09.2025, 18:25

US-Präsident Donald Trump wird Chinas Staatschef Xi Jinping nach eigenen Angaben in diesem Herbst beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Südkorea treffen. In seinem Telefonat mit Xi habe er an diesem Freitag zudem vereinbart, dass er Anfang nächsten Jahres nach China reisen werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Zudem werde Xi zu einem geeigneten Zeitpunkt für einen Besuch in die USA kommen. Genauere Details dazu nannte Trump nicht.

Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. Unter anderem trafen sich beide Staatsoberhäupter persönlich 2019 im japanischen Osaka, 2017 war Xi nach Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida gereist.

Wie geht es mit Tiktok weiter

Eigentlich war erwartet worden, dass Trump nach dem Telefonat einen Deal im Fall der chinesischen Social-Media-Plattform Tiktok verkünden könnte, die ihr Geschäft in den USA verkaufen muss. Die chinesischen Angaben bleiben dahingehend unkonkret. Peking respektiere die Wünsche von Unternehmen und heisse es gut, wenn diese gemäss den Marktregeln verhandelten und mit Chinas Gesetzen konforme, ausgeglichene Lösungen fänden, sagte Xi laut Xinhua. China hoffe, dass die USA chinesischen Firmen, die dort investierten, ein offenes und diskriminierungsfreies Geschäftsumfeld biete.

Vor ein paar Tagen hiess es von der US-Regierung, es gebe «einen Rahmen für einen Tiktok-Deal» mit China, wo der bisherige Eigentümer Bytedance seine Zentrale hat. Trump und Xi würden die Vereinbarung bei einem Gespräch am Freitag besiegeln, sagte US-Finanzminister Scott Bessent.

US Secretary of the Treasury Scott Bessent leaves Downing Street, in London, after a financial services roundtable event as part of President Donald Trump&#039;s state visit to the UK, Tuesday Sept. 1 ...
Scott Bessent ist der Finanzminister der Vereinigten Staaten.Bild: keystone

Nach dem Gespräch sprach Trump in seinem Post nun von Fortschritten in vielen wichtigen Fragen, darunter Handel, Fentanyl, die Notwendigkeit, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, und die Genehmigung eines TikTok-Deals. «Das Telefonat war sehr gut, wir werden erneut telefonieren, ich begrüsse die Tiktok-Genehmigung». Was genau er damit meinte, erläuterte er zunächst nicht.

Wie sich China nach dem Telefonat äussert

Xi hatte im Telefonat Handelszwänge kritisiert. Die USA sollten einseitige Handelsbeschränkungen vermeiden, um die erzielten Ergebnisse aus den Beratungsrunden beider Seiten nicht zu beeinträchtigen, sagte er laut Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Das Gespräch verlief demnach «positiv» und «konstruktiv».

epa12350873 Chinese President Xi Jinping speaks at the beginning of a bilateral meeting with President of the Republic of the Congo Denis Sassou Nguesso (not pictured) in The Great Hall of People, in ...
Xi Jinping ist seit 2012 Präsident von China.Bild: keystone

Vertreter Chinas und der USA hatten sich erst diese Woche im spanischen Madrid zu einer vierten Verhandlungsrunde seit der Eskalation im Zollstreit im Frühjahr getroffen.

Was die Apec istDie Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) besteht nach eigenen Angaben aus 21 Staaten, darunter die USA, China, Russland, Kanada, Mexiko, Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland. Bei dem jährlichen Gipfel beraten die Staats- und Regierungschefs über wirtschaftliche Herausforderungen und Kooperationen. In diesem Jahr beginnt der zweitägige Apec-Gipfel am 31. Oktober. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ranking längste Flüge der Welt
1 / 12
Ranking längste Flüge der Welt

1. New York JFK nach Singapur

Distanz: 15'349 km
Flugzeit: 18 Stunden 50 Minuten
Fluggesellschaft: Singapore Airlines mit Airbus A350
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
US-Talkshow-Hosts solidarisieren sich mit Kimmel
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
2
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
3
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
4
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
5
Krise bei der zweiten Gotthardröhre: Experten kritisieren Astra scharf
Meistkommentiert
1
Mourinho neuer Trainer bei Benfica +++ Messi vor Vertragsverlängerung in Miami
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
4
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
5
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
Meistgeteilt
1
«Beispiellos dreist» – russische Jets dringen in estnischen Luftraum ein
2
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
3
Frankreich: Hunderttausende streiken gegen Sparpläne
4
Erika Kirk führt Plattform weiter + Demokraten warnen vor Verlust von Grundrechten
5
Schreckmoment für Autofahrer: Video zeigt Felssturz in der Schöllenenschlucht
Trump werde Xi im Herbst in Südkorea treffen
US-Präsident Donald Trump wird Chinas Staatschef Xi Jinping nach eigenen Angaben in diesem Herbst beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Südkorea treffen. In seinem Telefonat mit Xi habe er an diesem Freitag zudem vereinbart, dass er Anfang nächsten Jahres nach China reisen werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Zudem werde Xi zu einem geeigneten Zeitpunkt für einen Besuch in die USA kommen. Genauere Details dazu nannte Trump nicht.
Zur Story