Die Zahl der hundertjährigen Menschen in Italien hat einen neuen Höchststand erreicht. Am 1. Januar 2025 lebten 23'548 Hochbetagte im Land. Das sind über 2000 mehr als im Vorjahr.

Dies geht aus am Donnerstag veröffentlichten Angaben des Statistikamts Istat hervor. Fast 83 Prozent von ihnen sind Frauen. Im Vergleich zum 1. Januar 2009 hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. Damals gab es 10'158 Hundertjährige.

Zu Beginn des Jahres 2025 lebten in Italien zudem 724 Personen, die mindestens 105 Jahre alt sind, wie es weiter hiess. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg von 654. Die Zahl der «Superhundertjährigen» – also der Menschen mit mindestens 110 Jahren – beträgt 19, zwei weniger als im Jahr zuvor. Auch hier zeigt sich die grössere weibliche Langlebigkeit: Nur einer von ihnen ist ein Mann.

Zwischen 2009 und 2025 haben 222 Personen in Italien ein Alter von über 110 Jahren erreicht, darunter nur 17 Männer (acht Prozent). Bis Oktober 2025 ist der älteste lebende Italiener ein Mann aus der süditalienischen Region Basilikata, der inzwischen über 111 Jahre alt ist. Die älteste lebende Italienerin wohnt in Kampanien und wird in wenigen Tagen ihren 115. Geburtstag feiern.

Die neuen Zahlen aus Italien unterstreichen das Ausmass der demografischen Krise im südlichem Nachbarland. Die immer älter werdende Bevölkerung führt zu rapide steigenden Gesundheitskosten. Gleichzeitig schrumpft die arbeitende Bevölkerung, die in die Sozialsysteme einzahlt. (sda/apa)