Kai Madison Trump ist die Enkelin des US-Präsidenten Donald Trump. Bild: keystone

Mann stürmt Trump-Anwesen, um dessen Enkelin zu heiraten

Ein junger Mann versuchte, in Trumps Anwesen einzudringen. Der 23-Jährige wollte laut eigener Aussage die Enkelin des Präsidenten heiraten.

Ein 23-jähriger Mann hat versucht, in Donald Trumps Anwesen Mar-a-Lago einzudringen, offenbar mit dem Ziel, dessen Enkelin Kai zu heiraten. Wie «The Sun» berichtet, wurde Anthony Thomas Reyes in der Nacht zum Dienstag festgenommen, als er versuchte, eine Mauer des Anwesens in Florida zu überwinden.

Gegenüber der Polizei soll Reyes erklärt haben, er wolle «das Evangelium verbreiten» und hege eine besondere Bewunderung für die 18-jährige Kai Trump, Tochter von Donald Trump Jr. Ob sie oder andere Familienmitglieder zum Zeitpunkt des Vorfalls im Haus waren, ist unklar. Der frühere US-Präsident befand sich in Washington, wurde aber laut einem Sprecher des Weissen Hauses über den Vorfall informiert.

Schon der zweite Versuch

Die Polizei in Palm Beach vermerkte, dass Reyes zunächst wegen Hausfriedensbruchs angeklagt und gegen eine Kaution von 1'000 Dollar freigelassen wurde. Diese wurde später auf 50'000 Dollar erhöht. Aufgrund seiner Vorgeschichte könnten weitere – möglicherweise auch bundesrechtliche – Anklagen folgen. Es war bereits der zweite bekannte Vorfall: Schon an Silvester hatte Reyes versucht, das Gelände zu betreten, damals war Trumps Familie im Haus.

Das Anwesen von Donald Trump, Mar-a-Lago, in Palm Beach, Florida Bild: keystone

Kai Trump steht durch ihre enge Beziehung zu ihrem Grossvater regelmässig in der Öffentlichkeit. Auf Plattformen wie TikTok, Instagram und YouTube folgen ihr mehrere Millionen Menschen. Ihre Inhalte zeigen sie unter anderem beim Golfen, auf Reisen und bei gemeinsamen Auftritten mit Donald Trump. In einem Clip ist sie etwa bei einem UFC-Event mit ihrem Grossvater und UFC-Chef Dana White zu sehen. (nib)