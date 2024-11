Video: watson/nico bernasconi

Luxus, Raketen und virale TikToks: Kai Trump zeigt die Trump-Welt von innen

Privatjet, SpaceX-Rakete und ein virales TikTok: Kai Trump, die Enkelin von Donald Trump, gibt Einblicke hinter die Kulissen der Trump-Familie und nutzt Social Media als Bühne für Luxus und Aufmerksamkeit.

In ihrem neuesten Video nimmt Kai Trump zusammen mit ihrer Freundin Emma die Zuschauer mit auf eine exklusive Reise nach Texas. Ziel: der sechste Testflug des SpaceX-Starships. Standesgemäss begann das Abenteuer an Bord des ikonischen «Trump Force One»-Privatjets – inklusive einer Tour durch die luxuriöse Kabine.

Der Jet, oft als «fliegender Palast» beschrieben, beeindruckt mit vergoldeten Details, Ledersitzen und einer Ausstattung, die eher an eine luxuriöse Suite als an ein Flugzeug erinnert. Auch die Landung wurde von Kai in Szene gesetzt, bevor es weiter zu SpaceX ging.

Vor Ort gab es nicht nur spannende Einblicke in die SpaceX-Rakete, sondern auch die Möglichkeit, Elon Musk persönlich kennenzulernen. In einer Gruppe, die unter anderem Grossvater Donald Trump, Vater Donald Trump Jr., Senator Ted Cruz und Profi-Golfer Bryson DeChambeau umfasste – natürlich flankiert vom Secret Service –, erklärte Musk die technischen Details des Starships. Die Themen reichten von hitzeresistenten Fliesen bis zur Wiederverwendbarkeit der Rakete. In einer kleineren Runde mit Kai ging es dann um die wirklich wichtigen Fragen wie: «Hast du schon einmal ‹Fortnite› gespielt?»

Kais Social-Media-Aufstieg: Vom Parteitag zum viralen Hit

Kai Trump rückte erstmals beim Parteitag der Republikaner im Juli ins Rampenlicht, als sie eine emotionale Rede über ihren Grossvater hielt. Ihre Worte gingen um die Welt und markierten den Beginn ihrer öffentlichen Präsenz. Während des anschliessenden Wahlkampfs unterstützte sie ihren Grossvater aktiv und konnte gleichzeitig ihre eigene Fangemeinde in den sozialen Medien stetig vergrössern.

Ein besonders erfolgreiches Beispiel ihres Social-Media-Erfolgs ist ein TikTok-Video, das während der Reise nach Texas entstand. Gemeinsam mit ihrer Freundin Emma tanzt Kai im «Trump Force One»-Privatjet zum Klassiker «Y.M.C.A.». Offenbar parodieren die beiden Donald Trump, der dasselbe Lied in seinem Wahlkampf häufig verwendet hatte – inklusive ähnlicher Tanzbewegungen. Kai kommentierte den Clip humorvoll mit: «Wir haben diese Moves von dem Besten gelernt.» Das Video ging viral und erhielt viel Zuspruch, von Kommentaren wie «Du hast deinen Opa grossartig nachgemacht!» bis hin zu Bitten, Donald Trump selbst in eines ihrer TikToks einzubinden.

Kai Trump ist mit 17 Jahren die älteste Tochter von Donald Trump Jr. und seiner Ex-Frau Vanessa Trump. Das Paar heiratete 2005 und liess sich 2018 scheiden. Neben Kai haben die beiden vier weitere Kinder: Donald John III., Tristan Milos, Spencer Frederick und Chloe Sophia.