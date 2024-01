Das Kokain habe einen Strassenverkaufswert von rund 526 Millionen Dollar , sagte del Castillo. Der «grösste Kokain-Fund in der Geschichte unseres Landes» sei am 30. Dezember in einem Lastwagen auf einer Strasse durch die Anden gemacht worden, sagte der Minister. Das Kokain sei in einer für Europa bestimmtem Lieferung von Holzplatten gefunden worden.

China hat grosse Probleme – die Wahl in Taiwan ist eines davon

Die chinakritische Regierungspartei könnte die Wahl in Taiwan gewinnen. Für Staatschef Xi Jinping wäre dies eine Provokation. Dabei hat die Volksrepublik genug eigene Probleme.

In China beginnt am 10. Februar das Jahr des Drachen. Die mythologische Kreatur, die im Westen eher negativ betrachtet wird, geniesst in Fernost höchste Verehrung. Der Drache gilt als Erfolgsgarant und Glücksbringer. Ob sich diese Hoffnungen in der Volksrepublik erfüllen werden, ist jedoch mehr als zweifelhaft. In letzter Zeit lief es alles andere als rund.