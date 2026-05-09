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Zwei Tote bei US-Angriff auf mutmassliches Drogenboot

Zwei Tote bei US-Angriff auf mutmassliches Drogenboot

09.05.2026, 08:3309.05.2026, 08:33
President Donald Trump waves to reporters as he walks on the South Lawn upon his arrival to the White House, Friday, May 8, 2026, in Washington. (AP Photo/Jose Luis Magana) Donald Trump
US-Präsident Donald Trump lässt immer wieder Boote mutmasslicher Drogenschmuggler angreifen. Die UNO verurteilt das.Bild: keystone

Bei einem weiteren Angriff auf ein Boot mutmasslicher Drogenschmuggler im Ostpazifik sind nach Angaben des US-Militärs zwei Männer getötet worden. Bei der Attacke habe es auch einen Überlebenden gegeben, teilte das für die Region zuständige Südkommando (Southcom) auf der Online-Plattform X mit. Deshalb sei die US-Küstenwache für Rettungsmassnahmen eingeschaltet worden. Es gab zunächst keine Angaben dazu, ob die Person geborgen wurde.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump lässt seit vergangenem Herbst immer wieder Boote mutmasslicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Pazifik angreifen. Dabei wurden nach Angaben des Militärs bereits weitaus mehr als 100 Personen getötet. Als rechtliche Grundlage für die Attacken führt Trumps Regierung den Umstand an, dass Drogenkartelle von ihr zu Terrororganisationen erklärt wurden. Kritiker zweifeln indes an, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind.

Für besonderes Aufsehen sorgten Berichte, wonach bei einem der Angriffe auch zwei Überlebende bei einer darauffolgenden Attacke getötet wurden, obwohl sie dem US-Militär zu diesem Zeitpunkt ohnehin faktisch ausgeliefert waren und nicht mehr flüchten konnten. (sda/dpa)

Mehr dazu:

US-Attacken auf mutmassliche Drogen-Boote laut UN inakzeptabel
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