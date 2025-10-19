wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
International
Drogen

Trump vs. Drogenhandel: USA greift in der Karibik erneut Schiff an

Defense Secretary Pete Hegseth speaks during activities to mark the upcoming Marine Corps&#039; 250th anniversary Saturday, Oct 18, 2025, on Marine Corps Base Camp Pendleton in Camp Pendleton, Calif. ...
Verteidigungsminister Pete Hegseth spricht während der Feierlichkeiten zum bevorstehenden 250-jährigen Jubiläum des Marine Corps am Samstag, dem 18. Oktober 2025.Bild: keystone

Trump vs. Drogenhandel: USA greift in der Karibik erneut Schiff an

19.10.2025, 19:2119.10.2025, 19:21
Valentin Grünig
Valentin Grünig

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth gab am Sonntag bekannt, dass die USA am Freitag einen Angriff auf ein Schiff durchgeführt haben, von dem amerikanische Geheimdienstmitarbeitende glaubten, dass es in illegalen Drogenhandel in der Karibik verwickelt war.

«Das US-Militär wird diese Organisationen wie die Terroristen behandeln, die sie sind – sie werden gejagt und getötet werden, genau wie Al-Qaida.»
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth

Drei Männer getötet

Hegseth schreibt in einem Beitrag auf X, dass das Schiff mit einer kolumbianischen Terrororganisation in Verbindung stand und «erhebliche Mengen an Betäubungsmitteln» an Bord hatte. Er sagte, dass die drei Männer auf dem Schiff alle getötet wurden und keine US-Soldaten zu Schaden kamen.

Dies ist laut dem US-Nachrichtensender CNN der siebte bekannte Angriff in einer Reihe von Angriffen des US-Militärs auf Schiffe, die laut der Trump-Regierung in den Drogenhandel verwickelt sind. Er erfolgte wenige Tage nach einem weiteren Angriff auf ein mutmassliches Drogenboot, bei dem offenbar zum ersten Mal nicht alle Personen an Bord getötet wurden. CNN berichtete, dass bei jenem Einsatz mindestens eine Person überlebt habe, was als ungewöhnlich gilt angesichts der bisherigen Taktik der Streitkräfte.

«Diese Kartelle sind die Al-Qaida der westlichen Hemisphäre. Sie setzen Gewalt, Mord und Terrorismus ein, um ihren Willen durchzusetzen, unsere nationale Sicherheit zu bedrohen und unser Volk zu vergiften»
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth

«Westliche Al-Qaida»

«Diese Kartelle sind die Al-Qaida der westlichen Hemisphäre. Sie setzen Gewalt, Mord und Terrorismus ein, um ihren Willen durchzusetzen, unsere nationale Sicherheit zu bedrohen und unser Volk zu vergiften», schrieb Hegseth. «Das US-Militär wird diese Organisationen wie die Terroristen behandeln, die sie sind – sie werden gejagt und getötet werden, genau wie Al-Qaida.»

Die Angriffe sind Teil der verschärften Haltung der Trump-Regierung gegenüber südamerikanischen Ländern, die an der Schmuggelung illegaler Drogen in die USA beteiligt sind. Der Präsident hat kürzlich die CIA ermächtigt, in Venezuela zu operieren, und erwägt militärische Massnahmen innerhalb des Landes als Teil einer Druckkampagne, um Präsident Nicolas Maduro zu stürzen.

epa12456794 Colombian President Gustavo Petro speaks during a ceremonial weapons destruction event in Puerto As�s, Colombia, 15 October 2025. The event marked the start of the progressive destruction ...
Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro in Puerto Asís, Kolumbien, am 15. Oktober 2025.Bild: keystone

Trump ist auch öffentlich mit dem kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro aneinandergeraten, der den USA letzte Woche vorwarf, bei einem ihrer Schiffsangriffe in der Karibik einen unschuldigen kolumbianischen Staatsbürger ermordet zu haben. Trump kündigte am Sonntag an, dass er alle Zahlungen und Subventionen der USA an das Land einstellen werde. (val)

    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Drogen-Funde aus aller Welt
    1 / 16
    Drogen-Funde aus aller Welt
    Bei einem Einsatz im Nordwesten Kolumbiens haben Sicherheitskräfte über acht Tonnen Kokain beschlagnahmt. Das Rauschgift sei in einem unterirdischen Versteck auf einer Bananenplantage im Departement Antioquia entdeckt worden.
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Meistgelesen
    1
    Die grosse Angst vor einem Mega-Crash
    2
    «Unmenschlich, aber legal» – so leiden Buschauffeure in der Schweiz
    3
    So viel Geld haben die USA dank Zöllen auf Schweizer Waren eingenommen
    4
    Mann bedroht Ukrainer im Zug in Bern: «Raus hier, bevor dein Kind verletzt wird!»
    5
    Wer programmieren kann, ist im Vorteil: So viel verdienen IT-Fachkräfte in der Schweiz
    Meistkommentiert
    1
    Wir suchen ... imfall: Das Bünzli-Wort 2025
    2
    Kopftuch ist in der Öffentlichkeit okay, aber nicht an Schulen
    3
    «Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
    4
    Healing for f*cking
    5
    SVP-Imark in der «Arena»: «Ich weiss nicht, was es aus eurer Sicht zu jammern gibt»
    Meistgeteilt
    1
    Israel setzt Hilfslieferungen nach Gaza aus
    2
    80'000 neue Sittenwächter für Kopftuch-Kontrollen in Teheran
    3
    Russland und Ukraine setzen Drohnenkrieg fort – zahlreiche gegenseitige Abschüsse
    4
    USA sollen in Kolumbien Fischer getötet haben +++ China wirft USA Cyberangriffe vor
    5
    Seifert und Langenegger überzeugen an der WM +++ 3. Platz für Küng im Chrono des Nations
    Nord-Stream-Sabotage: Ukrainer wird nicht ausgeliefert
    Drei Jahre nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee darf einer der mutmasslichen Beteiligten nicht von Polen nach Deutschland ausgeliefert werden. Ein Gericht in Warschau lehnte die Überstellung des 46 Jahre alten Ukrainers Wolodymyr Z. an die deutschen Behörden ab und hob seine Untersuchungshaft auf, wie die Agentur PAP meldete. Erst am Mittwoch hatte das höchste italienische Gericht die Auslieferung eines weiteren, in Italien gefassten Verdächtigen gestoppt.
    Zur Story