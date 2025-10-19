Verteidigungsminister Pete Hegseth spricht während der Feierlichkeiten zum bevorstehenden 250-jährigen Jubiläum des Marine Corps am Samstag, dem 18. Oktober 2025. Bild: keystone

Trump vs. Drogenhandel: USA greift in der Karibik erneut Schiff an

Valentin Grünig Folge mir

Mehr «International»

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth gab am Sonntag bekannt, dass die USA am Freitag einen Angriff auf ein Schiff durchgeführt haben, von dem amerikanische Geheimdienstmitarbeitende glaubten, dass es in illegalen Drogenhandel in der Karibik verwickelt war.

«Das US-Militär wird diese Organisationen wie die Terroristen behandeln, die sie sind – sie werden gejagt und getötet werden, genau wie Al-Qaida.» US-Verteidigungsminister Pete Hegseth

Drei Männer getötet

Hegseth schreibt in einem Beitrag auf X, dass das Schiff mit einer kolumbianischen Terrororganisation in Verbindung stand und «erhebliche Mengen an Betäubungsmitteln» an Bord hatte. Er sagte, dass die drei Männer auf dem Schiff alle getötet wurden und keine US-Soldaten zu Schaden kamen.

Dies ist laut dem US-Nachrichtensender CNN der siebte bekannte Angriff in einer Reihe von Angriffen des US-Militärs auf Schiffe, die laut der Trump-Regierung in den Drogenhandel verwickelt sind. Er erfolgte wenige Tage nach einem weiteren Angriff auf ein mutmassliches Drogenboot, bei dem offenbar zum ersten Mal nicht alle Personen an Bord getötet wurden. CNN berichtete, dass bei jenem Einsatz mindestens eine Person überlebt habe, was als ungewöhnlich gilt angesichts der bisherigen Taktik der Streitkräfte.

«Diese Kartelle sind die Al-Qaida der westlichen Hemisphäre. Sie setzen Gewalt, Mord und Terrorismus ein, um ihren Willen durchzusetzen, unsere nationale Sicherheit zu bedrohen und unser Volk zu vergiften» US-Verteidigungsminister Pete Hegseth

«Westliche Al-Qaida»

«Diese Kartelle sind die Al-Qaida der westlichen Hemisphäre. Sie setzen Gewalt, Mord und Terrorismus ein, um ihren Willen durchzusetzen, unsere nationale Sicherheit zu bedrohen und unser Volk zu vergiften», schrieb Hegseth. «Das US-Militär wird diese Organisationen wie die Terroristen behandeln, die sie sind – sie werden gejagt und getötet werden, genau wie Al-Qaida.»

Die Angriffe sind Teil der verschärften Haltung der Trump-Regierung gegenüber südamerikanischen Ländern, die an der Schmuggelung illegaler Drogen in die USA beteiligt sind. Der Präsident hat kürzlich die CIA ermächtigt, in Venezuela zu operieren, und erwägt militärische Massnahmen innerhalb des Landes als Teil einer Druckkampagne, um Präsident Nicolas Maduro zu stürzen.

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro in Puerto Asís, Kolumbien, am 15. Oktober 2025. Bild: keystone

Trump ist auch öffentlich mit dem kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro aneinandergeraten, der den USA letzte Woche vorwarf, bei einem ihrer Schiffsangriffe in der Karibik einen unschuldigen kolumbianischen Staatsbürger ermordet zu haben. Trump kündigte am Sonntag an, dass er alle Zahlungen und Subventionen der USA an das Land einstellen werde. (val)