Fast 9 Tonnen Meth in mexikanischem Hafen sichergestellt

Im mexikanischen Pazifikhafen Manzanillo haben Ermittler 8,6 Tonnen Methamphetamin beschlagnahmt. Das Rauschgift war in 11'520 Tequila-Flaschen versteckt worden, wie die Marine des lateinamerikanischen Landes am Montag mitteilte. Über das Bestimmungsland der auch als Meth bekannten synthetischen Droge wurden zunächst keine Angaben gemacht.

In Mexiko wurden bereits 114 Tonnen Meth in diesem Jahr beschlagnahmt. (Archivbild) Bild: kaltura://1789921/178992100/33934/1_cpc7ncg4

Die Schmuggelware sei bei der Kontrolle eines Containers mit Drogenspürhunden in insgesamt 960 Kisten mit Tequila-Flaschen entdeckt worden. Proben seien später im Labor positiv auf Methamphetamin getestet worden. In diesem Jahr wurden nach Angaben der Behörden in Mexiko bereits 114 Tonnen Methamphetamin beschlagnahmt und vernichtet. (sda/dpa)