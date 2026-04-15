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Ukrainische Drohnen attackieren Chemiewerk in Russland

Langstrecken-Drohnen made in Ukraine: Besonders bei unbemannten Systemen zeigen die Ukrainer grosse Innovationsfähigkeit.
Langstrecken-Drohnen aus der Ukraine.Bild: Presidential Press Service Hando / EPA PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Ukrainische Drohnen attackieren Chemiewerk tief in Russland

15.04.2026, 13:3615.04.2026, 13:36

Über 1'300 Kilometer hinweg hat die ukrainische Armee eine Chemiefabrik in der russischen Stadt Sterlitamak mit Kampfdrohnen angegriffen.

Das Oberhaupt der Teilrepublik Baschkortostan, Radi Chabirow, bestätigte den Angriff, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete. Er hielt sich an die übliche Darstellung, dass Trümmer abgeschossener Drohnen auf eine Industrieanlage gestürzt seien. Der entstandene Brand werde gelöscht. Von direkten Treffern ist in offiziellen russischen Mitteilungen selten die Rede.

Videos aus sozialen Netzwerken legten nahe, dass der Angriff dem petrochemischen Kombinat in Sterlitamak galt. Es produziert unter anderem Flugbenzin. Angaben zu Schäden wurden nicht gemacht. Baschkortostan liegt östlich von Moskau im Süden des Ural-Gebirges. Von der Ukraine ist die Region etwa 1'300 Kilometer entfernt.

Bei der Abwehr des russischen Angriffskrieges setzt die Ukraine seit Monaten darauf, die Öl- und Chemieindustrie tief im Rückraum des Gegners mit Langstreckendrohnen auszuschalten. Damit sollen der Treibstoffnachschub für die russische Armee und die Rüstungsproduktion gebremst werden. (sda/dpa)

Selenskyj zeigt sich vor neuer ukrainischer Rakete
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