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Drohnen

Flughafen München wegen Drohnensichtung gesperrt

Lufthansa aircraft are parked at an airport as Lufthansa pilots are on a two-day strike in Munich, Germany, Monday, April 13, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) Germany Lufthansa Strike
Maschinen der Lufthansa am Flughafen München. Bild: keystone

Wegen Drohnensichtung: Münchner Flughafen zwischenzeitlich komplett gesperrt

30.05.2026, 09:2830.05.2026, 09:37

Der Münchner Flughafen ist am Samstagvormittag aufgrund einer Drohnensichtung für mindestens 30 Minuten komplett gesperrt, wie das deutsche Nachrichtenmagazin Focus berichtet.

Eine Passagierin berichtete gegenüber der Zeitung von einer entsprechenden Durchsage im Flugzeug. Die Bundespolizei habe den Vorfall gegenüber «Focus» bestätigt. «Es gab verdächtige Wahrnehmungen durch einen Piloten», so ein Sprecher der Bundespolizei.

(hah)

(Update folgt …)

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