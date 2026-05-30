Maschinen der Lufthansa am Flughafen München. Bild: keystone

Wegen Drohnensichtung: Münchner Flughafen zwischenzeitlich komplett gesperrt

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Der Münchner Flughafen ist am Samstagvormittag aufgrund einer Drohnensichtung für mindestens 30 Minuten komplett gesperrt, wie das deutsche Nachrichtenmagazin Focus berichtet.

Eine Passagierin berichtete gegenüber der Zeitung von einer entsprechenden Durchsage im Flugzeug. Die Bundespolizei habe den Vorfall gegenüber «Focus» bestätigt. «Es gab verdächtige Wahrnehmungen durch einen Piloten», so ein Sprecher der Bundespolizei.

(hah)

(Update folgt …)