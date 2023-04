SpaceX-Starship – nur wenige Minuten vor Start wird Test abgebrochen

SpaceX-Starship – Countdown nur 40 Sekunden vor Start abgebrochen

Heute hätte das Starship der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk zum ersten Mal abheben sollen. Doch Minuten vor dem geplanten Start wurde mitgeteilt: Die Rakete bleibt am Boden. Elon Musk hat den Start abgeblasen, wegen Druckproblemen.

Am Montag hätte das private Raumfahrtunternehmen SpaceX die bislang leistungsstärkste gebaute Rakete vor der SpaceX-Niederlassung Starbase in Texas testen wollen. Doch die Rakete wird heute nicht starten, meldete SpaceX kurz vor dem geplanten Start.

So sei ein Problem mit dem Druckausgleich in der ersten Stufe der Rakete detektiert worden. SpaceX-Gründer Elon Musk schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, dass ein Ventil eingefroren sei. Das sei nicht ungewöhnlich, denn eine Rakete mit Treibstoff zu befüllen, sei eine knifflige Angelegenheit. Nun müsse das Druckproblem behoben und herausgefunden werden, was genau schiefgelaufen ist. Es werde mindestens 48 Stunden dauern, bis die Rakete wieder startbereit sei, so das Unternehmen.

Elon Musk rechnet davor mit einem Absturzrisiko von 1:2. Spannung sei garantiert, schreibt der SpaceX-Gründer im Vorfeld auf Twitter.

Starship besteht aus einer 50 Meter langen Raumfähre und der 70 Meter hohen Super-Heavy-Rakete. Mit Starship sollen Astronauten künftig zum Mond fliegen, auch weitere Reisen sollen möglich sein.

(yam/cst/sda)