Regina aus Hartz und herzlich von RTLzwei ist gestorben

«Hartz und herzlich»-Star Regina ist tot

Mit ihrer unverblümten Art wurde sie zur festen Grösse in der RTLzwei-Doku «Hartz und herzlich». Nun ist Regina im Alter von 70 Jahren gestorben. Die Anteilnahme ist gross.
30.12.2025, 15:4330.12.2025, 15:45
Ein Artikel von
t-online

Die langjährige Protagonistin der Sozialdoku «Hartz und herzlich» ist tot. Regina, vielen Zuschauern als resolute Rentnerin aus Rostock bekannt, starb am Montagabend, dem 29. Dezember 2025.

RTLzwei bestätigte die Nachricht über den offiziellen Instagram-Kanal der Sendung. Dort heisst es: «Es macht uns sehr traurig, dass du nicht mehr bei uns bist. Du wirst uns fehlen und in unseren Herzen bleiben.»

Die Rostockerin galt innerhalb der RTLzwei-Reihe als eine der bekanntesten Persönlichkeiten. Über Jahre hinweg begleitete die Kamera sie durch ihren Alltag – geprägt von Direktheit, trockenem Humor und der Fähigkeit, schwierige Lebenslagen offen anzusprechen.

Ihre Auftritte unterschieden sich oft von anderen Formaten im Bürgergeld-Kosmos des Senders, da Regina durch ihre authentische Art auch jenseits des Bildschirms Anerkennung fand. In ihrer Heimatstadt war sie geschätzt – auch unabhängig von ihrer Fernsehpräsenz.

Dementsprechend gross ist die Anteilnahme ob des plötzlichen Tods mit 70 Jahren. In den sozialen Netzwerken äussern viele Menschen ihr Mitgefühl. Unter dem Instagram-Beitrag finden sich hunderte Kommentare, etwa mit den Worten: «Oh nein, mein Beileid. Komm gut oben an, Regina.» Auch persönliche Bezüge werden sichtbar: «Ruhe in Frieden, nun bist du wieder mit Norbert vereint», schreibt eine Nutzerin. Und andere erinnern sich an ihren Hund Micky, der erst vor wenigen Wochen eingeschläfert werden musste.

Gesundheitliche Rückschläge nahmen zu

Reginas Lebensgeschichte war auch von Verlust und gesundheitlichen Rückschlägen geprägt. Ihr Verlobter Norbert, den sie im fortgeschrittenen Alter kennengelernt hatte, starb bereits vor einigen Jahren an einem Hirntumor. Nach dessen Tod, so wurde in der Sendung angedeutet, sei sie nicht mehr ganz dieselbe gewesen. In der Folgezeit erlitt sie unter anderem einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt.

Dennoch blieb sie Teil des Formats – allen Widrigkeiten und den wachsenden, gesundheitlichen Problemen zum Trotz. Jetzt endet diese Geschichte.

(t-online.de)

