Elon Musk ätzt gegen Kalifornien – und verlegt Sitz von X und SpaceX nach Texas

SpaceX hatte die Zentrale bisher in Hawthorne im Grossraum Los Angeles – auch wenn ein Grossteil der Anlagen bereits in Texas beheimatet war. Dieser aus dem Boden gestampfte Ort mit dem Namen «Starbase» soll künftig auch der Hauptsitz der Firma sein.

Aber auch die Kriminalität in Los Angeles beklagte Musk in seinem Beitrag zum Umzug seiner Firmen: «Ich habe genug davon, Banden von gewalttätigen Drogensüchtigen auszuweichen, nur um in das Gebäude hinein und wieder hinauszukommen», schrieb Musk.

Tech-Milliardär Elon Musk verlegt auch den Sitz seiner Weltraumfirma SpaceX und der Online-Plattform X von Kalifornien nach Texas . Zur Begründung verwies Musk auf ein Gesetz, das der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom am vergangenen Montag unterzeichnet hatte. Musk bezeichnete das Gesetz in einem Beitrag auf X als einen «Angriff auf Familien und Firmen». Dies sei der letzte Tropfen.

