Findet Trump und J. D. Vance toll: Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk. Bild: www.imago-images.de

Elon Musk spendet 45 Millionen US-Dollar für Trump-Kampagne – im Monat

Elon Musk will eine trumpnahe Organisation mit 45 Millionen US-Dollar pro Monat bis zur Präsidentenwahl im September unterstützen. Der schwerreiche Unternehmer outet sich zudem als Fan von Trumps Running Mate J. D. Vance.

Noch im März dieses Jahres hatte Tesla- und X-Boss Elon Musk erklärt, er würde keinen der beiden Präsidentschaftskandidaten finanziell unterstützen. Bereits da zeichnete sich jedoch ab, dass der gebürtige Südafrikaner mehr und mehr Sympathien für die republikanische Seite, und insbesondere Donald Trump, hegt.

Nun soll Elon Musk endgültig mit offenen Karten spielen und Position bezogen haben: Laut einem Bericht des Wall Street Journal will Musk bis zur Wahl im November monatlich 45 Millionen US-Dollar an eine Trump unterstützende Gruppe, die America PAC, spenden. Insgesamt kämen so 135 Millionen US-Dollar zusammen. Die Zeitung beruft sich auf «Quellen, die mit den Angelegenheiten vertraut sind».

America PAC – PAC bedeutet Political Action Committee – ist ein Zusammenschluss von mehreren schwerreichen Unternehmern und Firmen, unter anderem aus dem Tech-Bereich. Die im Juni gegründete Gruppe unterstützt den republikanischen Wahlkampf. Mit dem Geld von Elon Musk hat die Gruppe künftig massiv mehr finanzielle Mittel zur Verfügung.

Musks Entscheidung kommt nicht überraschend. Unmittelbar nach der Bekanntgabe von J. D. Vance als Trumps Running Mate bezeichnete Musk diese Entscheidung auf X als «exzellent». Es ist bekannt, dass Musk sich ursprünglich einen jüngeren Kandidaten wünschte, weshalb er zuerst den glücklosen Ron DeSantis unterstütze. Auch deshalb dürfte Musk von der Entscheidung für den 39-jährigen Vance begeistert sein.

Musk liess in den vergangenen Monaten und Jahren vermehrt durchblicken, dass er teils konservative Perspektiven vertritt und auch gewisse Positionen des MAGA-Gedankenguts befürwortet, wie beispielsweise bezüglich der Migrationspolitik. In den vergangenen Wochen kursierten Gerüchte, wonach Trump Musk im Falle seiner Wahl einen Beraterjob anbieten würde.

(con)