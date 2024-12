Elon Musk kritisiert Wikipedia: Er will Spenden unterbinden

Die Ausgaben sollten Bemühungen unterstützen, die freie Meinungsäusserung zu schützen und Zensur zu bekämpfen. Für den Finanzplan 2024 bis 2025 soll dieser Posten in «Sicherheit und Integrität» umbenannt werden, so der Sprecher weiter.

Elon Musk hat auf seiner Plattform X dazu aufgerufen, keine Spenden mehr an die Online-Enzyklopädie Wikipedia zu leisten, bis diese ihre «redaktionelle Balance» wiederherstellt. In einem Post kritisierte Musk Wikipedia dafür, dass es Gelder für Massnahmen im Bereich Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) ausgibt und verspottete die Plattform als «Wokepedia».

Im Iran ist eine italienische Journalistin verhaftet worden. Die Reporterin Cecilia Sala, die für die Tageszeitung «Il Foglio» arbeitet, wurde bereits am 19. Dezember in der Hauptstadt Teheran von der Polizei in Gewahrsam genommen, wie das Aussenministerium in Rom mitteilte.