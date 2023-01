Kampf um Lützerath – schwere Zusammenstösse zwischen Polizei und Demonstranten

«Empörend»: Greta Thunberg kritisiert Polizei in Lützerath scharf

«Empörend»: Greta Thunberg kritisiert Polizei in Lützerath scharf

«Polizeigewalt bedeutet in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Dinge. Aber es gab mehrere Fälle, in denen die Polizei das Leben von Aktivisten gefährdet hat.»

Thunberg hatte bereits am Freitag Lützerath besucht und dabei «Polizeigewalt» angeprangert. Polizeipräsident Weinspach hatte diesen Vorwurf vehement zurückgewiesen. Auf die Frage, ob sie ihre Kritik an der Polizei aufrechterhalte, sagte Thunberg:

Der Abriss der bereits geräumten Gebäude wurde am Samstag ebenfalls fortgesetzt. Darunter war auch das frühere Wohnhaus von Bauer Eckardt Heukamp. Er war der letzte Landwirt in Lützerath gewesen.

In Lützerath selbst ging die Räumung unterdessen weiter. Einsatzkräfte kletterten auf Bäume, auf denen Aktivisten ausharrten. Nach Angaben des Energiekonzerns RWE liefen zudem Vorbereitungen, um zwei Aktivisten aus einem Tunnel zu holen. «Die Kräfte gehen sehr behutsam vor, hier kann kein schweres Gerät eingesetzt werden, weil das die Menschen in den unterirdischen Bodenstrukturen gefährden würde», sagte Polizeipräsident Weinspach.

Protestierende am Rand der Grube.

Protestierende am Rand der Grube. Bild: keystone

In einem Interview der Deutschen Presse-Agentur kritisierte die weltbekannte Aktivistin die Grünen wegen ihrer Unterstützung für den Abriss von Lützerath. Konzerne wie RWE müsse man eigentlich dafür zur Rechenschaft ziehen, wie sie mit Menschen umgingen. «Dass die Grünen mit solchen Unternehmen Kompromisse schliessen, zeigt, wo ihre Prioritäten liegen», sagte Thunberg.

Es sei ihr unbegreiflich, dass im Jahr 2023 noch immer Kohle abgebaggert und verfeuert werde, obwohl zur Genüge bekannt sei, dass der dadurch ausgelöste Klimawandel in vielen Teilen der Welt Menschenleben koste. «Deutschland als einer der weltweit grössten Verschmutzer hat eine enorme Verantwortung», mahnte Thunberg.

Hauptrednerin bei der Kundgebung war die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. «Lützerath ist noch da, und solange die Kohle noch in der Erde ist, ist dieser Kampf nicht zu Ende», sagte die 20-Jährige unter dem Jubel der Zuhörer.

Ein Sprecher auf der Kundgebungsbühne hatte die Demo-Teilnehmer zuvor explizit aufgerufen, sich über Anweisungen der Polizei hinwegzusetzen. Er finde es legitim, wenn die Teilnehmer versuchten, in das abgesperrte Lützerath vorzudringen, sagte er: «Lasst euch von der Polizei nicht aufhalten. Wir sind mächtig. Wir sind auf der Seite der Gerechtigkeit. Wir lassen uns von diesem repressiven System nicht aufhalten. Wir stoppen diesen Tagebau. Macht alles, was ihr für richtig haltet.»

Nach Polizei-Angaben attackierten einzelne Demonstranten auch Streifenwagen der Polizei und warfen Pyrotechnik in Richtung der Beamten. Über Festnahmen und Verletzte könne man noch nichts sagen, hiess es.

Ein Teil der Demonstranten versuchte, nach Lützerath zu gelangen oder in das Tagebaugebiet durchzukommen. Die Polizei drängte sie gewaltsam zurück. Bis zur Tagebaukante zu laufen, sei lebensgefährlich, weil der Boden durch den Regen aufgeweicht sei und Erdrutsche drohten, warnte die Polizei. «Ich bin absolut entsetzt, wie normale Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sich dazu hinreissen lassen, hier den absoluten Gefahrenbereich zu betreten», sagte der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach der Deutschen Presse-Agentur.

Polizeibeamte auf Pferden stehen zwischen Demonstranten in der Nähe des Tagebaus mit einem Schaufelbagger.

Polizeibeamte auf Pferden stehen zwischen Demonstranten in der Nähe des Tagebaus mit einem Schaufelbagger. Bild: keystone

Dagegen protestierten am Samstag trotz Dauerregens und starker Windböen viele Tausend Menschen im benachbarten Ortsteil Keyenberg. Die Polizei sprach von 10'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Veranstalter schätzten die Zahl auf 35'000.

Vor dem Dorf Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier ist es am Samstag zu Zusammenstössen zwischen Klima-Demonstranten und der Polizei gekommen. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Schlagstöcke ein. Ein Polizeisprecher sagte, man müsse «unmittelbaren Zwang» anwenden, um die Demonstranten daran zu hindern, nach Lützerath vorzudringen.

Low Carb am Abend: So einfach geht gesund UND fein.

Grossbritannien liefert Kampfpanzer an die Ukraine – das musst du wissen

China meldet rund 60'000 Corona-Tote seit Anfang Dezember – Zweifel an offiziellen Angaben

Gewaltbereite Demonstranten attackierten am Samstag die Polizei mit Pyrotechnik. Die Einsatzkräfte drängten Aktivisten von der Abbruchkante zurück.

Gewaltbereite Demonstranten attackierten am Samstag die Polizei mit Pyrotechnik. Die Einsatzkräfte drängten Aktivisten von der Abbruchkante zurück. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Deutsche Pornodarstellerin hatte Sex in Kirche – jetzt wurde ihr Haus angezündet

Schweizer Autorin hat sich in Zürich auf 62 Wohnungen beworben – und keine bekommen

Christine Lambrecht: Warum sie wohl gehen muss – und wer ihr nachfolgen könnte

Laut Medienberichten soll die deutsche Verteidigungsministerin kurz vor dem Rücktritt stehen. Im Amt erschien Lambrecht allzu oft überfordert. Hinzu kam jüngst ein peinlicher Auftritt.

Dass die Meldung, die am Freitagabend von den Online-Ausgaben mehrerer deutscher Medien verbreitet wurde, das politische Berlin erschüttert hätte, wird wohl niemand behaupten wollen: Christine Lambrecht, die deutsche Verteidigungsministerin, deren bevorstehenden Rücktritt die Portale vermeldeten, gilt seit langem als angezählt. Nächste Woche, so hiess es in den Berichten übereinstimmend, werde die Sozialdemokratin ihren Posten aufgeben. Eine Bestätigung durch Lambrecht oder ihr Ministerium steht noch aus.