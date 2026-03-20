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Nahost: Entscheidende Energie-Standorte im Krieg ins Visier genommen

This satellite image provided by Vantor shows damage after a drone attack at Ras Tanura oil refinery, in Saudi Arabia, Monday, March 2, 2026. (Satellite image ©2026 Vantor via AP) Saudi Arabia Iran
Die Ras-Tanura-Raffinerie nach einem Drohnenangriff, Saudi-Arabien, 2. März 2026.Bild: keystone

Diese entscheidenden Energie-Standorte in Nahost geraten ins Visier

Zwischen israelisch-amerikanischen Bombenangriffen und iranischen Attacken haben in den letzten Tagen mehrere grosse Öl- und Gasanlagen die Hauptlast des Krieges getragen. Die aktuelle Lage.
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20.03.2026, 16:5220.03.2026, 16:56

Die weltweit grösste Produktionsanlage für Flüssigerdgas (LNG) in Katar wurde durch iranische Angriffe «erheblich» beschädigt, was Befürchtungen hinsichtlich der internationalen Energieversorgung aufkommen lässt.

Hier ein Überblick über die wichtigsten Energieanlagen, die seit dem Ausbruch des Kriegs der USA und Israel gegen den Iran am 28. Februar getroffen worden sind.

Inhaltsverzeichnis
Samref-Raffinerie, Saudi-ArabienRas Laffan, KatarSouth Pars, IranKharg, IranRuwais, Vereinigte Arabische EmirateRas Tanura, Saudi-Arabien

Samref-Raffinerie, Saudi-Arabien

Am Donnerstag stürzte eine Drohne in der saudischen Raffinerie in Samref, die sich im Industriegebiet Yanbu an der Küste des Roten Meeres befindet, ab. «Die Schadensbewertung ist im Gange», teilte das saudische Verteidigungsministerium am Donnerstagmorgen mit.

La raffinerie Samref, à Yanbu, en Arabie saoudite
Die Samref-Raffinerie.
bild: samref

Die Samref-Raffinerie gehört dem saudischen Ölgiganten Aramco und der Mobil Yanbu Refining Company Inc., einer Tochtergesellschaft von ExxonMobil.

Übersetzung

Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Ras Laffan, Katar

Ras Laffan im Norden Katars ist das weltweit grösste Zentrum für Gasverflüssigung. Die Anlage wurde seit Kriegsbeginn wiederholt vom Iran angegriffen.

Am frühen Donnerstagmorgen meldete der staatliche Energiekonzern Qatar Energy «erhebliche Schäden» nach mehreren Luftangriffen, die «grosse Brände» auslösten. Alle Brände seien inzwischen unter Kontrolle gebracht worden. Das Gelände war bereits am Vortag angegriffen worden.

Ras Laffan Industrial Zone On 26 august 2022. General view of Ras Laffan industrial zone in Qatar. Ras Laffan is the world s biggest artificial harbor where most the qatarian gas industry is located. ...
Das Industriegebiet Ras Laffan.
bild: www.imago-images.de

South Pars, Iran

Die iranischen Angriffe auf Ras Laffan sind eine Reaktion auf die israelischen Angriffe vom Mittwoch auf das iranische Offshore-Gasfeld South Pars, das etwa 70 % des iranischen Erdgasverbrauchs deckt. Laut iranischen Angaben gerieten Teile des Feldes in Brand.

Israel Strikes Iran s Largest Gas Complex File photo - Ceremony to open the Borzouyeh petrochemical complex in Asalouyeh Seaport, 900 km 560 miles southwest of Tehran July 2, 2007. Ahmadinejad and Cha ...
Die South-Pars-Lagerstätte.
bild: www.imago-images.de

Donald Trump, der behauptete, die Vereinigten Staaten hätten von dem israelischen Angriff «nichts gewusst», drohte mit der Zerstörung des gesamten South-Pars-Gasfelds, sollte der Iran seine Angriffe in Katar fortsetzen. Der südliche Teil dieses Feldes, bekannt als North Dome (oder North Field), wird von Katar genutzt.

Qatar Energy schätzt, dass das North Field etwa 10 % der weltweit bekannten Erdgasreserven enthält. Katar hat eine Reihe langfristiger LNG-Abkommen unter anderem mit dem französischen Konzern Total, dem britischen Konzern Shell, dem indischen Konzern Petronet, dem chinesischen Konzern Sinopec und dem italienischen Konzern Eni abgeschlossen.

Kharg, Iran

Die Insel Kharg, von der aus etwa 90 % der iranischen Rohölexporte verschifft werden und die etwa 30 Kilometer vor der iranischen Küste liegt, wurde am Samstag von US-Angriffen getroffen. Die iranischen Behörden erklärten jedoch, dass die Exporte normal weiterliefen und es keine Opfer gegeben habe.

Un stock de pétrole à Kharg en Iran
Ein Öllager auf der Insel Kharg.
bild: www.imago-images.de

Donald Trump drohte damit, die Infrastruktur der Insel zu zerstören, falls der Iran die Strasse von Hormus weiterhin blockieren sollte.

Ruwais, Vereinigte Arabische Emirate

Die Raffinerie in Ruwais im Emirat Abu Dhabi ist laut dem staatlichen Ölkonzern Adnoc die viertgrösste der Welt. Sie musste letzte Woche vorsorglich den Betrieb einstellen, nachdem es in der Region zu einem Drohnenangriff gekommen war, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle mitteilte – ohne jedoch zu präzisieren, ob die Raffinerie selbst getroffen worden war.

Adnoc hat sich zu diesem Vorfall nicht geäussert.

La raffinerie de Ruwais au Qatar
Die Raffinerie in Ruwais.
bild: adnoc

Ras Tanura, Saudi-Arabien

Auf der saudischen Halbinsel Ras Tanura am Persischen Golf befindet sich eine der grössten Raffinerien im Nahen Osten. Mit ihrer Kapazität von 550'000 Barrel pro Tag ist sie eine Säule des Energiesektors des Königreichs.

Die Raffinerie war schon mehrmals Ziel von Angriffen, insbesondere während eines iranischen Drohnenangriffs zu Beginn des Konflikts, der einen Brand verursachte und eine teilweise Stilllegung erzwang.

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Die Raffinerie in Ras Tanura.
bild: www.imago-images.de

Bloomberg meldete unter Berufung auf eine anonyme Quelle, dass die Aktivitäten inzwischen wieder aufgenommen wurden. (jzs/afp)

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