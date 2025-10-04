freundlich12°
DE | FR
burger
International
Energie

Blackout in Spanien und Portugal: Wann es zum Stromausfall kam

Um 12.32.57 Uhr wurde es dunkel: Erste Analyse zum Stromausfall in Spanien und Portugal

04.10.2025, 08:0904.10.2025, 08:09

Fachleute haben den schweren Netzausfall auf der iberischen Halbinsel Ende April analysiert. Dem massiven Stromausfall in Spanien und Portugal seien demnach aussergewöhnliche Spannungsschwankungen vorausgegangen.

Die Phase schwerwiegender Netzausfälle begann einige Millisekunden nach 12.32 Uhr und 57 Sekunden in der Region Granada, wie aus dem Zwischenbericht eines Expertengremiums hervorgeht, den der Verband europäischer Übertragungsnetzbetreiber (Entso-E) veröffentlicht hat. In kurzer Zeit fielen stufenweise Erzeugungsanlagen auf der iberischen Halbinsel aus. Auch ein kleiner Teil Frankreichs war betroffen.

Die Ermittlung der genauen Ursache dauert den Angaben zufolge noch an. Ein Abschlussbericht solle voraussichtlich im ersten Quartal 2026 veröffentlicht werden. «Er wird eine detaillierte Ursachenanalyse und Empfehlungen enthalten, wie ähnliche Ereignisse im europäischen Stromnetz in Zukunft verhindert werden können», kündigte Entso-E in Brüssel an.

Bedeutendstes Ereignis seit über 20 Jahren

Der am Freitag veröffentlichte Sachverhaltsbericht enthält auf 264 Seiten eine detaillierte Beschreibung der Abfolge der Ereignisse, die im Vorfeld und im Anschluss an den Stromausfall stattfanden. Grafiken zeigen eindrucksvoll, wie die Stromversorgung am 28. April zusammenbrach.

Vor allem lasse sich anhand der Daten ablesen, dass es eine Vorgeschichte gegeben habe, erklärte Dominik Schlipf vom Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW in Stuttgart. Auch verdeutlicht die Zusammenstellung aus Sicht des Leiters Systemstabilität, wie komplex das europäische Verbundsystem ist.

«Wir müssen gemeinsam daraus lernen und entschlossen handeln, um solche Vorfälle zu verhindern»
Dan Jorgensen

Der beispiellose Vorfall sei «das bedeutendste Ereignis im europäischen Stromnetz seit über zwei Jahrzehnten», schreiben die Fachleute in dem Bericht. Für EU-Energiekommissar Dan Jorgensen macht er deutlich, dass das Energiesystem Europas vor neuen Herausforderungen stehe.

«Wir müssen gemeinsam daraus lernen und entschlossen handeln, um solche Vorfälle zu verhindern», sagte er. «Unser Lebensstil und unser wirtschaftlicher Wohlstand hängen von einem Energiesystem ab, das nicht nur sauberer und effizienter, sondern auch sicher, zuverlässig und widerstandsfähig ist.» (sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Spanien hat die Ursache des Blackouts gefunden
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Grossflächiger Stromausfall um den Zürcher Hauptbahnhof
1 / 15
Grossflächiger Stromausfall um den Zürcher Hauptbahnhof
Nur noch Notbeleuchtung im Zürcher Hauptbahnhof.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Stromausfall in ganz Spanien und Portugal
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
2
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
3
Erntemond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
4
Kaltfront im Anmarsch – doch für nächste Woche gibt es gute Nachrichten
5
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
Meistkommentiert
1
Der Bund will Tempo 80 auf Hälfte der Schweizer Autobahnen
2
Ueli Maurer ist wieder in China – als «ehemaliger Präsident»
3
Blinddate mit Gen-Z-Girl
4
Wahlumfrage: SVP könnte bald erstmals die 30-Prozent-Marke knacken
5
«Sims» wird verkauft – nun sorgen sich Fans um LGBTQIA+-Inhalte
Meistgeteilt
1
Hamas antwortet auf Friedensplan – und will alle Geiseln freilassen
2
Nächtliche Angriffe in der Ukraine +++ Drohnenalarm nach Putin-Auftritt in Sotschi
3
Vier Tote bei US-Angriff vor Küste Venezuelas ++ Trump will Unis mit Förderung belohnen
4
Eigentlich wäre es einfach – aber die Trainerfrage ist beim SCB kompliziert
5
Fällt hier das schönste Tor der NHL-Saison schon in einem Testspiel?
Heute wird das Strafmass verkündet: Diddy bittet Richter um «zweite Chance»
Kurz vor der Verkündung des Strafmasses gegen Sean Combs hat der US-Rapper den zuständigen Richter in einem emotionalen Brief um eine «zweite Chance» gebeten. «Ich habe viele Fehler in meinem Leben gemacht, aber ich renne nicht mehr vor ihnen davon», schrieb Combs in dem vierseitigen Dokument an Richter Arun Subramanian. «Das Leid, das ich verursacht habe, tut mir so leid.» Seine Ex-Freundin Cassie Ventura, die er geliebt habe, zu schlagen, sei «komplett falsch» gewesen.
Zur Story