Erneuerbare Energien weltweit auf dem Vormarsch: Der neue Strommix

epaselect epa12284445 A worker removes solar panels near Schiphol Airport in Zwanenburg, Netherlands, 05 August 2025. The solar farm near Schiphol Airport whose panels reflect sunlight to the point of ...
Solaranlagen boomen weltweit.Bild: keystone

Zwei Länder geben den Ausschlag: Erstmals mehr Energie aus Erneuerbaren als aus Kohle

Eine neue Analyse zeigt: Der globale Energiemix verändert sich. Erneuerbare Energien überholen Kohle – vor allem dank zweier Länder, denen sonst viel Umweltverschmutzung vorgeworfen wird.
07.10.2025, 16:5707.10.2025, 16:57
Kathrin Martens / watson.de

Wind- und Solarenergie haben im ersten Halbjahr 2025 erstmals weltweit mehr Strom produziert als Kohlekraftwerke. Das geht aus einer Analyse der Klima-Denkfabrik Ember hervor. Die Wende im globalen Energiesystem geht also weiter.

Laut dem Bericht stieg die Solarstromproduktion im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Drittel – genug, um rund 83 Prozent des globalen Mehrbedarfs an Strom zu decken. Auch Windkraft legte leicht zu. Insgesamt konnten erneuerbare Energien damit zum ersten Mal fossile Energieträger wie Kohle und Gas zurückdrängen.

So hat sich der Energiemix weltweit verändert.
Erstmals wird mehr Energie aus Erneuerbaren gewonnen als aus Kohle.grafik: ember

«Solar- und Windenergie wachsen inzwischen schnell genug, um mit dem steigenden Strombedarf der Welt Schritt zu halten», sagt Małgorzata Wiatros-Motyka, leitende Stromanalystin bei Ember und Autorin des Berichts dem «Guardian». Sie spricht von einem «entscheidenden Wendepunkt» – dem Beginn einer neuen Phase, in der saubere Energiequellen den globalen Bedarf zunehmend decken können.

China und Indien treiben den Wandel

FILE - Wind turbines dot the coastline along a giant solar farm near Weifang in eastern China&#039;s Shandong province on March 22, 2024. (AP Photo/Ng Han Guan, File)
Windfarmen in China.Bild: keystone

Besonders China und Indien waren im ersten Halbjahr 2025 treibende Kräfte hinter dem Wachstum der Erneuerbaren. China allein baute mehr erneuerbare Kapazitäten auf als der Rest der Welt zusammen – was dort zu einem Rückgang der fossilen Stromerzeugung um zwei Prozent führte.

In Indien überstieg der Ausbau erneuerbarer Energien sogar das Wachstum des Strombedarfs – der in diesem Jahr vergleichsweise schwach ausfiel. Als Folge sank der Kohleverbrauch um 3,1 Prozent, der Gaseinsatz sogar um ganze 34 Prozent.

So hat sich der Energiemix weltweit verändert.
Diese Länder haben ihren Anteil an Solarenergie im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021 stark gesteigert.Bild: ember

USA und EU: Fossile Energien weiter gefragt

Anders sieht es in den westlichen Industrienationen aus: In den USA wuchs der Strombedarf schneller als der Ausbau der Erneuerbaren. Das führte zu einem Anstieg der Kohlenutzung um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

epa11954642 A view of the Harrison Power Station, a coal-fired power plant owned by FirstEnergy that was built in the early 1970s and uses approximately 5 million tons of coal annually, in Haywood, We ...
Ein Kohlekraftwerk in Haywood, West Virginia.Bild: keystone

Auch in der EU stieg der Energiebedarf leicht. Doch ungünstige Wetterbedingungen – wenig Wind und wenig Wasser – sorgten dafür, dass auch hier Kohle (+1,1 Prozent) und Gas (+14 Prozent) wieder stärker genutzt wurden, obwohl der Anteil der Solarenergie weiter zunahm.

Ein zusätzlicher Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) prognostiziert, dass sich die weltweiten Kapazitäten erneuerbarer Energiequellen bis 2030 mehr als verdoppeln könnten. Rund 80 Prozent des Zuwachses sollen dabei auf Solarkraft entfallen. Neben China wird Indien in den kommenden Jahren zum zweitgrössten Wachstumsmarkt, heisst es laut dem «Guardian» weiter.

IEA-Direktor Fatih Birol sieht auch neue Märkte auf dem Vormarsch: «Solarenergie wird in Ländern wie Saudi-Arabien, Pakistan und Teilen Südostasiens stark zulegen.»

