Ex-Prinz Andrew: Wegen Epstein-Skandal muss Schloss Windsor verlassen

Ex-Prinz Andrew aus der Royal Lodge ausgezogen

04.02.2026, 09:0304.02.2026, 09:03

Der im Epstein-Skandal tief gefallene frühere britische Prinz Andrew (65) ist aus dem royalen Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor ausgezogen. Das berichteten britische Medien übereinstimmend.

ARCHIV - Prinz Andrew, Herzog von York. Im Epstein-Missbrauchsskandal hat Opfer-Anw
Bild: sda

Der Bruder von König Charles III. (77), der wegen seiner Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein alle Ehren und Titel hatte abgeben müssen, ist demnach aus der Royal Lodge in ein Haus auf dem Landsitz Sandringham gezogen.

Es soll sich zunächst um eine temporäre Bleibe handeln – der endgültige Umzug soll im April erfolgen. Freiwillig ist Andrew nicht ausgezogen, die Massnahme hatte Charles III. praktisch angeordnet. In der herrschaftlichen Royal Lodge hatte Andrew mehr als 20 Jahre lang gelebt.

1 May 2023 - Windsor UK: Rear entrance of Windsor Castle in spring 1 May 2023 - Windsor UK: Rear entrance of Windsor Castle in spring with cherry blossom visible and grey sky above. High quality photo ...
Andrew Mountbatten-Windsor muss von hier wegziehen.Bild: imago

Der Ex-Prinz, der als Bürgerlicher nur noch Andrew Mountbatten-Windsor heisst, war auch in den jüngst veröffentlichten Dokumenten aus den Epstein-Akten prominent aufgetaucht. Epstein hatte über Jahre einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende Mädchen und junge Frauen zum Opfer fielen. 2019 starb er in Haft. Andrew wies die Vorwürfe, in die Machenschaften verwickelt und sich selbst des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht zu haben, immer zurück. (sda/dpa)

