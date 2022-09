Video: watson

Gottesdienste, Dudelsack und gaaanz viel laufen: Die Queen-Beerdigung im Rückblick

70 Jahre und 214 Tage war Queen Elizabeth II. das Oberhaupt der britischen Monarchie. Gestern, am 19.09.2022, wurde die Monarchin feierlich beerdigt.

In grossen Prozessionen, Gottesdiensten mit tausenden von Anwesenden und mit den bekannten Klängen von Dudelsäcken haben die Britinnen und Briten von Ihrer Majestät Abschied genommen. Dabei wurde an so manch denkwürdigen und populären Gebäuden Englands Halt gemacht, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen. Wie pompös die Zeremonie genau war, siehst du im Video:

