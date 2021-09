International

Abba-Avatare-Show: Ticketverkauf hat begonnen

Auch wenn die Konzertarena Queen Elizabeth Olympic Park in London noch im Bau ist, hat am Dienstag bereits der Ticketverkauf für die neue Show ABBA Voyage begonnen. Die schwedische Popband kehrt nämlich nach 40 Jahren auf die Bühne zurück – mit neuer Musik und einer revolutionären Show.

Die schwedische Popband um die Bandmitglieder Agnetha Fältskog (71), Björn Ulvaeus (76), Benny Andersson (74) und Anni-Frid Lyngstad (75) feierte vor allem in den 70er-Jahren grosse Erfolge – z.B. mit Songs wie 'Waterloo', 'Mamma Mia' oder 'Dancing Queen'.

An einem im Internet übertragenen Live-Event wurden am 02. September nun zwei neue Songs als Single präsentiert: 'I Still Have Faith in You’ und 'Don't Shut Me Down'. Das Studioalbum Voyage wurde für den 05. November angekündigt.

Am Live-Event wurde ebenfalls angekündigt, dass Abba wieder gemeinsam auf der Bühne stehen werde. Allerdings werden die vier Abba-Mitglieder nicht leibhaftig auftreten, sondern als Avatare zurückkehren – im 70er-Look. Für die technisch sehr aufwendige Show wird derzeit in London eine eigenes Show-Arena gebaut.

Die Multi-Media-Show soll ab dem 27. Mai 2022 bis September 2022 aufgeführt werden. Und zwar an den Wochenenden jeweils um 15:00 Uhr, sowie montags, donnerstags, freitags, samstags und sonntags jeweils um 19:45 Uhr britischer Zeit. Volle 100 Minuten soll eine Show dauern und 22 Lieder der Band beinhalten.

Die ersten Tickets kann man seit Dienstag auf der offiziellen Abba-Homepage kaufen. Die Preise variieren zwischen 31.95 und 367 britischen Pfund (34 bis 465 CHF) – inklusive Hotel. (yam/sda/dpa)

