«Ich dachte, es sei ein Arbeitstreffen» – 12 Tweets zu Johnsons Party-Skandal

Die Verlockung wäre gross gewesen, am Abend vor der Fragerunde im britischen Parlament, zufällig an Corona zu erkranken.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat am 20. Mai 2020 in seinem Amtssitz an einer Gartenparty teilgenommen – während des Lockdowns. Gestern entschuldigte er sich dafür, räumte aber ein, dass er davon ausgegangen sei, dass es sich um Arbeitstreffen handelte. Die Reaktionen auf Twitter liessen natürlich nicht lange auf sich warten.

«Ronettes»-Sängerin Ronnie Spector ist tot

Die US-Sängerin Ronnie Spector ist mit 78 Jahren gestorben. «Unser geliebter Erdenengel Ronnie hat heute nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs friedlich diese Welt verlassen», teilte die Familie am Mittwoch (Ortszeit) auf der Internetseite der Künstlerin mit. Auch zahlreiche US-Medien wie die «New York Times» zitierten aus der Stellungnahme. Spector wurde in den 60er-Jahren als Frontfrau des Trios «The Ronettes» bekannt und sang Hits wie «Be My Baby», «Walking in the Rain» oder «Baby, I Love You».