Französische Küstenwache rettet 78 Menschen im Ärmelkanal

Frankreichs Küstenwache hat 78 Migranten gerettet, die beim Überqueren des Ärmelkanals in Seenot geraten waren. Wie die Meerespräfektur mitteilte, waren sie auf drei verschiedenen Booten unterwegs. Die Menschen wurden demnach am Samstag in die Häfen von Calais und Dunkerque gebracht.

In der Nacht auf Sonntag drehen wir wieder an den Uhren – warum wir das immer noch tun

Heftige Sturmböen erfassen Sessel in Cervinia (IT) bei Zermatt

«Wir diskutierten, ob wir springen sollten» – Skifahrerin äussert sich nach Höllenritt

Am Donnerstag kam es im Skigebiet Cervinia (IT), das an Zermatt angrenzt, zu unschönen Szenen. Weil sich die Wettersituation plötzlich verschlechtert hatte, sollte der Sessellift Cretaz schliessen. Bevor die letzten Fahrgäste oben ankamen, erfassten jedoch so starke Windböen den Lift, dass die Sessel zum Stillstand kamen.