International

England

Dieser Abfalleimer war 6 Monate unterwegs und ist nun ein Vogel-Zuhause



bild: Frerk Richter

Die wundersame Reise des Abfallchübels aus Worthing



Ein Abfalleimer, der in England ins Meer geworfen wurde, hat auf einer Deutschen Insel ein neues Leben als Vogelhaus gefunden.

«Die Reise startete mit unüberlegten Vandalismus am Worhing Pier, aber endete mit einem Happy End 725 Kilometer entfernt in einem Strandhaus in Deutschland», ist auf der Webseite des Worthing Borough Councils zu lesen. Doch was ist passiert?



Nun in Worthing, im Südwesten Englands, fehlte plötzlich ein schwarzer Abfalleimer der Gemeinde. Er wurde wohl vom Pier ins Meer geschmissen. Lange glaubte der Stadtrat, der Behälter sei für immer verloren. Stattdessen unternahm er eine sechsmonatige Reise über den Ärmelkanal und die Nordsee und liess sich schliesslich an den Ufern von Borkum nieder, einer kleiner Insel in Nordwesten Deutschlands.

Ein Bewohner der Insel, Frerk Richter, fand den angespülten Abfalleimer und meldete sich bei der Gemeinde Worthing.

Andrew Mugan, Projektleiter im Abfall- und Recycling Team von Wothing, spricht von einem der «ungewöhnlichsten E-Mails, die sie je erhalten hätten». «Ich bin erstaunt, dass der Mülleimer an den Ufern von Borkum in Deutschland gelandet ist. Zumindest unter Umweltgesichtspunkten befindet sich der Mülleimer nicht länger im Meer», sagte er.

Frerk Richter verwandelte den Eimer in einen Pflanzenbehälter und ein Vogelhaus. Dieser befindet sich nun in seinem Garten.

bild: Frerk Richter

«Ich reinigte den Eimer mit einem Hochdruckreiniger, er sieht nun grossartig aus. Dann stellte ich ihn in unseren Garten, platzierte eine Pflanze darin. Unsere Tochter hat ihn fertiggestellt, indem sie oben ein Vogelhaus hinzugefügt hat», schrieb er in seiner E-Mail.

Auch wenn diese Geschichte ein Happy End hat, sei das Littering ein ernstes Problem, schreibt die Bezirksbehörde weiter: «Jedes Jahr werden Schätzungen zufolge allein acht Millionen Plastik in das Meer geworden. Wir setzen uns für die Erhaltung, den Schutz und die Verbesserung der Umwelt ein und fordern unsere Mitmenschen nachdrücklich auf, dazu beizutragen, unsere Ozeane sauber zu halten», heisst in der Mitteilung. (cki)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Plastikmüll im Meer Seltene Entdeckung: Das gesichtslose Ding aus der Tiefe Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter