Londoner Polizei sprengt verdächtiges Paket an US-Botschaft

Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, ihnen seien Spekulationen im Internet über einen Vorfall in der Nähe der Botschaft in Nine Elms bekannt. Bei einem lauten Knall, den man gehört habe, habe es sich um die kontrollierte Sprengung gehandelt.

Auto-Zulieferer Bosch will 5550 Stellen streichen

Angesicht der Krise in der Autoindustrie will der Zulieferer Bosch mehr Stellen streichen als bislang bekannt. In den kommenden Jahren gibt es einen weiteren «Anpassungsbedarf» von bis zu 5550 Stellen, wie eine Unternehmenssprecherin mitteilte. Mehr als zwei Drittel davon – insgesamt 3800 Jobs – sollen in Deutschland wegfallen.